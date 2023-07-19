Срок действия у обвиняемого истек 5 июля. Случилось это из-за того, что суд не продлил сроки обязанностей, возложенных на мэра Одессы.

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Суд не успел рассмотреть ходатайство

Как отметили в структурном подразделении Офиса генпрокурора, прокурор САП обратился в ВАКС с ходатайством о продлении сроков обязанностей Труханова еще 16 июня. Однако суд так и не успел рассмотреть ходатайство в соответствующие сроки.

Коллегия судей ВАКС не рассмотрела ходатайство прокурора САП о продлении обязанностей, возложенных на одного из обвиняемых по делу одесского "Краяна", а именно городского голову Одессы,

– подчеркнули в САП.

Несмотря на это, сегодня решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о повторном наложении процессуальных обязанностей на Геннадия Труханова. А вскоре, 26 июля, состоится следующее заседание по делу "Краяна". Соответственно не известно, сколько времени мэр Одессы пробудет без устройства.

Носил браслет два месяца

Отметим, что суд изменил меру пресечения городскому голове Одессы еще в апреле. Вместо личного обязательства его обязали носить электронный браслет, а также внести залог более чем в 30 миллионов гривен.

Этот залог мэр не внес, поэтому 4 мая, как отметили в САП, Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения городскому голове Одессы. В тот день он, заслушав доводы сторон, применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 миллиона гривен залога. Труханова заключили под стражу сразу в зале суда.

Через несколько дней после этого за главу города таки внесли залог. Следовательно, на него были возложены процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.

Заметим, что кроме ношения браслета Геннадий Труханов должен был:

прибывать по каждому требованию в суд,

сдать загранпаспорт и не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда,

сообщать суд об изменении своего места жительства и работы,

воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда.

Что известно о деле "Краяна"