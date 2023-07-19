Строк дії у обвинуваченого сплив 5 липня. Трапилося це через те, що суд не продовжив строки обов'язків, покладених на міського голову Одеси.

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Суд не встиг розглянути клопотання

Як зазначили у структурному підрозділі Офісу генпрокурора, прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строків обов'язків Труханова ще 16 червня. Однак суд так і не встиг розглянути це клопотання у відповідні строки.

Колегія суддів ВАКС не розглянула клопотання прокурора САП про продовження обов’язків, покладених на одного з обвинувачених у справі одеського "Краяну", а саме міського голову Одеси,

– підкреслили в САП.

Попри це сьогодні вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обов'язків на Генадія Труханова. А уже невдовзі, 26 липня, відбудеться наступне засідання у справі "Краяну". Тож не відомо, скільки часу мер Одеси пробуде без пристрою.

Носив браслет два місяці

Зазначимо, що суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси ще у квітні. Замість особистого зобов'язання, його зобов'язали носити електронний браслет, а також внести заставу у понад 30 мільйонів гривень.

Цю заставу мер не вніс, тож 4 травня, як зазначили у САП, Вищий антикорупційний суд України частково задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. У той день він, заслухавши доводи сторін, застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 мільйонів гривень застави. Труханова взяли під варту одразу в залі суду.

Через декілька днів після цього за очільника міста таки внесли заставу. Відтак на нього були покладені процесуальні обов'язки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

Зауважимо, що окрім носіння браслета Геннадій Труханов повинен був:

прибувати за кожною вимогою до суду,

здати закордонний паспорт та не відлучатися за межі території України без дозволу суду,

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи,

утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду.

Що відомо про справу "Краяну"