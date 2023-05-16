В то же время прокуроры ходатайствовали об увеличении размера залога до 50 миллионов гривен. Сторона обвинения объясняла это тем, что при установлении залога в размере 13 миллионов не были учтены активы и материальное состояние Труханова и его родственников.
Обратите внимание Не долго радовался Труханов: на мэра Одессы снова надели электронный браслет.
Труханов заявил о политическом преследовании
Адвокат Труханова Александр Лысак выступил против ходатайства прокуроров и заявил, что назначенный судом залог достаточен. Сам мэр Одессы заявил, что часть его активов арестована и не может быть использована для залога, а активы его дочери – это средства отдельной семьи и он не желает их брать.
В то же время, дело он назвал "политическим преследованием". Когда же судьи отметили, что с 2016 года в Украине сменились власти, Труханов заявил, что якобы его преследователи до сих пор на своих должностях. Также, по его словам, сторона обвинения хотела назначить неподъемную сумму залога, чтобы мэр Одессы оказался под стражей и этим "воспользовались политические оппоненты".
Также Труханов подтвердил, что залог за него внес нардеп Танцура, но заявил, что это стало для него "неожиданностью".
После заседания Труханов заявил, что разочарован этим и выразил надежду на то, что в ближайшее время суд его оправдает.
Главное о деле Труханова
- По данным следствия, в 2016 году Одесский горсовет купил здание обанкротившегося завода "Краян" за 185 миллионов гривен. Частная компания, у которой приобрели завод, заплатила за комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.
- Детективы НАБУ и САП зафиксировали, что фирма-продавец попыталась перечислить средства от продаж другой компании с признаками фиктивности. Обвиняемыми по делу стали непосредственно мэр Одессы и другие должностные лица. Непосредственно Труханова обвиняют в том, что он незаконным путем мог завладеть суммой более 92 миллионов гривен.
- В 2019 году прошел суд, на котором всех фигурантов дела оправдали. Однако САП обжаловала приговор в Высшем антикоррупционном суде.
- В феврале 2021 года Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор городскому голове Одессы Геннадию Труханову и другим обвиняемым. С этого момента дело рассматривает Высший антикоррупционный суд Украины.
- В апреле 2023 года ВАКС изменил меру пресечения городскому голове Одессы Труханову и назначил залог более 30 миллионов гривен.
- 4 мая мэра Одессы взяли под стражу с альтернативой выходу под залог. Суд определил размен залога – 13,42 миллиона гривен. Уже на следующий день, 5 мая, депутат промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцура внес залог. Однако мэр Одессы сейчас обязан носить электронный браслет.