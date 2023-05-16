Водночас прокурори клопотали про збільшення розміру застави до 50 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення пояснювала це тим, що під час встановлення застави у розмірі 13 мільйонів, не були враховані активи і матеріальний стан Труханова та його родичів.

Зверніть увагу Не довго тішився Труханов: на мера Одеси знову наділи електронний браслет

Труханов заявив про політичне переслідування

Адвокат Труханова Олександр Лисак виступив проти клопотання прокурорів та заявив, що призначена судом застава є достатньою. Сам же мер Одеси заявив, що частина його активів арештована і не може бути використана для застави, а активи його доньки – це кошти окремої сім'ї і він не бажає їх брати.

Водночас справу він назвав "політичним переслідуванням". Коли ж судді відзначили, що з 2016 року в Україні змінилася влада, Труханов заявив, що буцімто його переслідувачі досі на своїх посадах. Також, за його словами, сторона обвинувачення хотіла призначення непідйомної суми застави, щоб мер Одеси опинився під вартою і цим "скористалися політичні опоненти".

Також Труханов підтвердив, що заставу за нього вніс нардеп Танцюра, але заявив, що це стало для нього "несподіванкою".

Після засідання Труханов заявив, що розчарований цим і висловив сподівання, що найближчим часом суд його виправдає.

Головне про справу Труханова