Водночас прокурори клопотали про збільшення розміру застави до 50 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення пояснювала це тим, що під час встановлення застави у розмірі 13 мільйонів, не були враховані активи і матеріальний стан Труханова та його родичів.
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Труханов заявив про політичне переслідування
Адвокат Труханова Олександр Лисак виступив проти клопотання прокурорів та заявив, що призначена судом застава є достатньою. Сам же мер Одеси заявив, що частина його активів арештована і не може бути використана для застави, а активи його доньки – це кошти окремої сім'ї і він не бажає їх брати.
Водночас справу він назвав "політичним переслідуванням". Коли ж судді відзначили, що з 2016 року в Україні змінилася влада, Труханов заявив, що буцімто його переслідувачі досі на своїх посадах. Також, за його словами, сторона обвинувачення хотіла призначення непідйомної суми застави, щоб мер Одеси опинився під вартою і цим "скористалися політичні опоненти".
Також Труханов підтвердив, що заставу за нього вніс нардеп Танцюра, але заявив, що це стало для нього "несподіванкою".
Після засідання Труханов заявив, що розчарований цим і висловив сподівання, що найближчим часом суд його виправдає.
Головне про справу Труханова
- За даними слідства, у 2016 році Одеська міськрада купила будівлю збанкрутілого заводу "Краян" за 185 мільйонів гривень. Приватна компанія, у якої придбали завод, заплатила за комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень.
- Детективи НАБУ й САП зафіксували, що фірма-продавець спробувала перерахувати кошти від продажу іншій компанії з ознаками фіктивності. Обвинуваченими у справі стали безпосередньо мер Одеси та інші посадові особи. Безпосередньо Труханова звинувачують у тому, що він незаконним шляхом міг заволодіти сумою у понад 92 мільйони гривень.
- У 2019 році відбувся суд, на якому усіх фігурантів справи виправдали. Проте САП оскаржила вирок у Вищому антикорупційному суді.
- У лютому 2021 року Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову та решті обвинувачених. Відтоді справу розглядає Вищий антикорупційний суд України.
- У квітні 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід міському голові Одеси Труханову та призначив заставу у розмірі понад 30 мільйонів гривень.
- 4 травня мера Одеси взяли під варту з альтернативою виходу під заставу. Суд визначив розмін застави – 13,42 мільйона гривень. Вже наступного дня, 5 травня, депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра вніс заставу. Однак мер Одеси зараз зобов'язаний носити електронний браслет.