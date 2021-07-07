Дело "вагнеровцев": ВСК хочет официально заслушать СБУ и Порошенко

ВСК по "вагнеровцам" обратится в СБУ с официальным запросом, имела ли место спецоперация. Решили также заслушать нардепа от "ЕС" Петра Порошенко.

Соответствующее решение Временная следственная комиссия объявила по результатам заседания 6 июля.

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Официальный запрос в СБУ

Народные депутаты отметили, что президент Владимир Зеленский в интервью на телеканале "1+1" подтвердил факт проведения спецоперации в отношении "вагнеровцев".

Однако председатель ВСК Марьяна Безуглая не приняла это во внимание и настояла на запросе в Службу безопасности. По ее словам, такой подход гарантирует объективность расследования.

Кроме этого, Временная следственная комиссия приняла решение заслушать нардепа от "ЕС" Петра Порошенко на следующем заседании, которое запланировали на 16 июля в 14:00.

"Вагнеровцы" в Беларуси

В Беларуси 29 июля 2020 года задержали боевиков ЧВК "Вагнера". Считали, что они прибыли в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Среди "вагнеровцев" были те, кто воевали на стороне оккупантов на Донбассе. Украина направила запрос на экстрадицию 28 "вагнеровцев". Однако его проигнорировали и передали их России.

СМИ сообщили, что операцию по задержанию "вагнеровцев" спланировали украинские спецслужбы, однако она провалилась из-за "слива" из Офиса Президента.

Ранее Алексей Данилов сообщал, что в Совете национальной безопасности и обороны нет ни одного документа по делу "вагнеровцев".

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