Дело Савченко: ситуация в Шевченковском суде

23 марта 2018 года в зале Шевченковского суда должен слушаться вопрос об избрании меры пресечения народному депутату без иммунитета Надежде Савченко.

Об этом сообщил в эфир 24 Канала Роман Пагулич.

В зал запустили прессу, места не хватает желающим. Операторы вынуждены стоять на скамейках, чтобы зафиксировать все, что будет происходить. Заседание запланировано на 10:30, об этом стало известно в суде недавно. Самой Надежды Савченко нет, но несмотря на такое количество охраны, которая здесь есть, а именно Нацгвардия и спецподразделение полиции, видимо, она здесь где-то рядом находится. Ее уже наверняка доставили из СИЗО,

– сказал корреспондент.

По его словам, на улице есть небольшая группа поддержки Надежды Савченко, до 10 человек с несколькими плакатами, в конце концов, ничего особенного там не происходит. По тем обвинениям, которые инкриминируют Савченко, она или отправится в СИЗО на 60 суток, или выйдет отсюда свободным человеком. Ей инкреминируют подготовку к теракту.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на его задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подало ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также свержение конституционного строя и захват государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и прочих государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.