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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Справа Савченко: ситуація у Шевченківському суді

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Надія Савченко затримана
Надія Савченко затримана / znaj.ua/politics

23 березня 2018 року у залі Шевченківського суду має слухатися питання про обрання запобіжного західу народному депутату без імунітету Надії Савченко.

Про це повідомив у ефір 24 Каналу Роман Пагулич.

У залу запустили пресу, місця не вистачає охочим. Оператори змушені стояти на лавках, аби зафіксувати все, що буде відбуватися. Засідання заплановане на 10:30, про це стало відомо у суді нещодавно. Самої Надії Савченко немає, але зважаючи на таку кількість охорони, яка тут є, а саме Нацгвардія та спецпідрозділ поліції, мабуть, вона тут десь поруч перебуває. ЇЇ уже напевно доставили із СІЗО,
– сказав кореспондент.

За його словами, на вулиці є невеличка група підтримки Надії Савченко, до 10 людей з декількома плакатами, зрештою, нічого особливого там не відбувається. За тими звинуваченнями, які інкримінують Савченко, вона або відправиться у СІЗО на 60 діб, або вийде звідси вільною людиною. Їй кримінують підготовку до теракту.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Затримання Савченко Новини політики Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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