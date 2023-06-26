Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист и публицист, экс-депутат госдумы Александр Невзоров. Он объяснил реакцию россиян на демарш вагнеровца.
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Позор Москвы
Все, кроме "безумных патриотов", оценили демарш Пригожина как позор Москве и ослабление путинского режима, отметил Невзоров. Трещины внутри России сыграли бы на руку украинским военным, которые героически отвоевывают оккупированные территории.
Чтобы поддерживать какой-либо формальный порядок, России пришлось бы оттягивать с фронта несколько тысяч мобилизованных и контрактников. Они бы ничего не изменили, но Москва по инерции должна что-то сделать. Это сильно могло развязать руки и ускорить освобождение украинских земель,
– сказал оппозиционный журналист.
Александр Невзоров о демарше Пригожина: смотреть видео
Напомним, что вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о якобы ракетном ударе российскими войсками по тыловым позициям наемников. По его словам, им руководил непосредственно Шойгу. По первым результатам похода, вагенровцам вроде бы удалось захватить военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вечером 24 июня Пригожин заявил, что сворачивает свою "операцию", чтобы "не пролилась кровь" и возвращается со своими группами в полевые лагеря.
Предварительно Владимир Путин назвал такие действия "внутренним предательством" и приказал ликвидировать вагнеровцев, устроивших мятеж против власти. Он говорил с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко, который вышел на связь с Пригожиным и предложил ему "совершенно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации".
Что сейчас с Пригожиным: последние новости
- В начале событий ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Впрочем, уже 24 июня с него сняли все обвинения при условии, что вагнеровец отправится в Беларусь.
- С вечера 24 июня Пригожин исчез с радаров и не появляется на публике. В его так называемой пресс-службе избегают объяснений, мол вагнеровец будет отвечать на вопросы тогда, когда "будет иметь должное общение".
- В украинской разведке заявили, что договоренность о пребывании Пригожина в Беларуси – только политическое заявление. Пока нет информации о том, что вагнеровцы системно переходят на территорию этого государства. Лукашенко удачно использовал ситуацию в свою пользу и "поднял свои ставки".