Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст і публіцист, ексдепутат держдуми Олександр Невзоров. Він пояснив реакцію росіян на демарш вагнерівця.

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Ганьба Москви

Всі, крім "безумних патріотів", оцінили демарш Пригожина як ганьбу Москві та послаблення путінського режиму, зазначив Невзоров. Тріщини всередині Росії зіграли б на руку українським військовим, які наразі героїчно відвойовують окуповані території.

Щоб підтримувати бодай якийсь формальний порядок, Росії довелося б відтягувати з фронту декілька тисяч мобілізованих і контрактників. Вони б нічого не змінили, але Москва за інерцією мала б щось зробити. Це сильно могло розв'язати руки і прискорити звільнення українських земель,

– сказав опозиційний журналіст.

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Нагадаємо, що увечері 23 червня Євгєній Пригожин заявив про начебто ракетний удар російських військ по тилових позиціях найманців. За його словами, ним керував безпосередньо Шойгу. За першими результатами походу, вагенрівцям начебто вдалося захопити військові об'єкти у Ростові-на-Дону та Воронежі. Утім, увечері 24 червня Пригожин заявив, що згортає свою "операцію", щоб "не пролилася кров" і повертається зі своїми групами у польові табори.

Попередньо Владімір Путін назвав такі дії "внутрішнім зрадництвом" і віддав наказ ліквідувати вагнерівців, які влаштували заколот та пішли проти влади. Він говорив із самопроголошеним білоруським президентом Алєксандром Лукашенком, який вийшов на зв'язок із Пригожиним та запропонував йому "абсолютно вигідний та прийнятний варіант розв'язання ситуації".

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