Мы наступаем, – военный прокомментировал уничтожение последнего парома РФ в Крыму

Украина продолжает бить по российской логистике в оккупированном Крыму, и на этот раз под удар попал объект, который имел важное значение для снабжения оккупантов. Уничтожение последнего железнодорожного парома в Керчи снова подняло вопрос, насколько уязвимой становится вся система обеспечения России на полуострове.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала сказал, что такие удары уже складываются в отдельную наступательную кампанию Украины с воздуха. По его словам, цель этой работы значительно шире разового поражения одной цели и касается всего российского военного присутствия в Крыму.

Демилитаризация Крыма с воздуха

С начала года украинские силы все чаще бьют по российским военным целям в оккупированном Крыму. Под ударами оказываются зенитно-ракетные комплексы, радары, объекты военно-промышленного комплекса и инфраструктура, которая работает на обеспечение оккупационных войск.

Важно! Ночью 6 апреля спецназовцы ГУР вывели из строя российский железнодорожный паром "Славянин" в Керчи. Это был последний такой паром у россиян на плаву. Судно использовали для перевозки топлива, вооружения, техники и боеприпасов в оккупированный Крым.

Россия годами превращала полуостров в большую военную базу, и сейчас эту систему последовательно ослабляют.

Мы наступаем с воздуха на оккупантов в Крыму. Наша стратегия здесь наступательная с воздуха. Она приносит результаты, она эффективна,

– подчеркнул Мусиенко.

Эта кампания уже бьет не по одному отдельному звену, а по всему российскому военному присутствию на полуострове. Удары идут по ПВО, логистике и объектам, которые обеспечивают оккупантов горючим, техникой и боеприпасами. Отдельно это касается и Черноморского флота, который украинским силам уже удалось вытеснить из Крыма.

Логистика оккупантов в Крыму

Паром в Керчи был важным для снабжения российской группировки, потому что Крым оккупанты используют не только для обеспечения своих сил на полуострове. Через него идет логистика также на левобережье Херсонщины и юг Запорожской области.

К слову: Силы беспилотных систем поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Под удар попали резервуары с топливом, после чего на объекте вспыхнул пожар. Этот терминал является одним из крупнейших в Крыму и важен для обеспечения оккупационных войск топливом.

Для этого Россия задействует и мост, и паромную переправу, и железную дорогу, поэтому удар по такому объекту означает еще одну потерю для всей системы перевозок.

Безусловно, это потери, это минус по логистике. Надо дойти до ситуации, когда логистика будет до такой степени затруднена для оккупантов в Крыму, что они не смогут фактически использовать Крым как большую военную базу,

– сказал Мусиенко.

Чем сложнее становится перебрасывать топливо, боеприпасы, вооружение и технику, то труднее использовать Крым как опору для дальнейших боевых действий. Именно к этому и сводится нынешняя тактика: настолько усложнять российскую логистику, чтобы полуостров уже не мог полноценно работать как крупная военная база.

