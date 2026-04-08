Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу сказав, що такі удари вже складаються в окрему наступальну кампанію України з повітря. За його словами, мета цієї роботи значно ширша за разове ураження однієї цілі і стосується всієї російської військової присутності в Криму.

Дивіться також Допомагала нищити ФСБ й колаборантів: як громадянка Росії працювала з ГУР на ТОТ

Демілітаризація Криму з повітря

Від початку року українські сили все частіше б'ють по російських військових цілях в окупованому Криму. Під ударами опиняються зенітно-ракетні комплекси, радари, об'єкти військово-промислового комплексу та інфраструктура, яка працює на забезпечення окупаційних військ.

Важливо! Уночі 6 квітня спецпризначенці ГУР вивели з ладу російський залізничний пором "Славянін" у Керчі. Це був останній такий пором у росіян на плаву. Судно використовували для перевезення палива, озброєння, техніки та боєприпасів до окупованого Криму.

Росія роками перетворювала півострів на велику військову базу, і зараз цю систему послідовно послаблюють.

Ми наступаємо з повітря на окупантів у Криму. Наша стратегія тут наступальна з повітря. Вона приносить результати, вона ефективна,

– наголосив Мусієнко.

Ця кампанія вже б'є не по одній окремій ланці, а по всій російській військовій присутності на півострові. Удари йдуть по ППО, логістиці та об'єктах, які забезпечують окупантів пальним, технікою і боєприпасами. Окремо це стосується і Чорноморського флоту, який українським силам уже вдалося витіснити з Криму.

Логістика окупантів у Криму

Пором у Керчі був важливим для постачання російського угруповання, бо Крим окупанти використовують не лише для забезпечення своїх сил на півострові. Через нього йде логістика також на лівобережжя Херсонщини і південь Запорізької області.

До слова: Сили безпілотних систем уразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Під удар потрапили резервуари з паливом, після чого на об'єкті спалахнула пожежа. Цей термінал є одним із найбільших у Криму і важливий для забезпечення окупаційних військ паливом.

Для цього Росія задіює і міст, і поромну переправу, і залізницю, тому удар по такому об'єкту означає ще одну втрату для всієї системи перевезень.

Безумовно, це втрати, це мінус по логістиці. Треба дійти до ситуації, коли логістика буде до такої міри ускладнена для окупантів у Криму, що вони не зможуть фактично використовувати Крим як велику військову базу,

– сказав Мусієнко.

Що складніше стає перекидати пальне, боєприпаси, озброєння і техніку, то важче використовувати Крим як опору для подальших бойових дій. Саме до цього й зводиться нинішня тактика: настільки ускладнювати російську логістику, щоб півострів уже не міг повноцінно працювати як велика військова база.

Що відомо про останні удари по логістиці та ППО окупантів у Криму і на ТОТ?