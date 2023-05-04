В Одессе неизвестные в военной форме напали и избили активиста Демьяна Ганула

В Одессе неизвестные мужчины в военной форме напали и избили общественного деятеля Демьяна Ганула. По мнению пострадавшего, к избиению причастен организатор нападения на Сергея Стерненко.

Об этом нападение рассказал сам Демьян в своем телеграм-канале. По словам мужчины, он встречался с тремя людьми в военной форме в кафе. Предварительно они договорились о встрече, потому что, мол, нуждались в помощи волонтера.

Смотрите также Руководитель ТЦК в Одессе, имеющий виллу в Испании, может "сесть" на 12 лет: детали громкого дела

Они спросили, почему Демьян не передает им машины и не знает Ахмета. После этого предложили куда-то поехать, на что тот отказался.

Три "зверя" набросились на меня, в ходе драки я переместился к барной стойке заведения, там было меньше места и меня было тяжело окружить. Нападающим удалось повалить меня на землю и начать забивать ногами, потом достали ножи… Чудом удалось вырваться и выбежать через "черный" ход кафе во двор, где закрыл дверь и вызвал 102,

– рассказал Ганул.



Демьян Ганула после избиения неизвестными / Фото из телеграма активиста

Ганула имеет подозрения, кто организовал нападение

По мнению пострадавшего, к избиению причастен организатор нападения на Сергея Стерненко. Сразу после нападения злоумышленники поехали в сторону столицы.

Организатор нападения на меня – Александр Подобедов. Тот самый, что и на Сергея Стерненко, когда он во время защиты нанес смертельное ранение одному из нападавших. А я вчера был без ножа,

– написал Ганула.

По словам общественного деятеля, Александра Подобедова видно на видео. Он сидел за одним столиком с этими псевдовоенными до прихода Демьяна.

Подобедов был в кафе вместе с нападающими до того, как пришел Ганула / Скриншот с видео

Сейчас с активистом все хорошо. Он уже написал заявление в полицию.

Кратко о нападении на Стерненко

В 2018 году на активиста Сергея Стерненко, который в то время жил в Одессе, было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Одессы.

По этим фактам было открыто производство, в котором Стерненко выступает как потерпевший. Во время третьего нападения активист нанес смертельное ножевое ранение одному из нападавших.



Александр Подобедов известен в Одессе криминальный авторитет / Фото с тг-канала Стерненко

На события отреагировал и Стерненко

Активист Сергей Стерненко у тебя в телеграмм-канале прокомментировал заявление Ганула по поводу избиений и обвинений в этом Подобедова.

Александр Подобедов, ранее судимый за задачи тяжких телесных. Подобедов – тетушка мэра Одессы Труханова. Именно он организовывал третье нападение на меня. В тот день он следил за мной и отдавал исполнителям команду на меня напасть. Один из исполнителей погиб, а судят сейчас исключительно меня,

– написал Сергей Стерненко.

Более того, по словам Стерненко, прокуроры приводили Подобедова на суд в статусе свидетеля против него же.

"Организатор нападения не просто ушел от наказания, его еще и прокуроры использовали против меня в суде. И теперь логическое продолжение – новое нападение, организованное этим чертом", – отметил активист.