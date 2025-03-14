Активиста Демьяна Ганула убили в центре Одессы: все, что об этом известно

Известного украинского активиста Демьяна Ганула в пятницу, 14 марта, убили в центре Одессы. Расследованием уже занялась полиция.

Демьян Ганул был волонтером, блогером, зоо- и экозащитником. Он также основал и руководил ОО "Уличный фронт", был участником Революции достоинства и экс-руководителем силового блока Правого сектора в Одессе. 24 Канал собрал всю информацию об инциденте, что известна сейчас.

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Мужчину застрелили посреди Одессы

Днем 14 марта около 10:30 появилась информация, что посреди Одессы, в Приморском районе, застрелили мужчину.

Стрелок после содеянного скрылся с места преступления.

В СМИ сразу появилась информация, что это мог быть активист Демьян Ганул. Местные телеграмм-каналы опубликовали фото погибшего. На теле заметили татуировку, похожую на ту, которую имел активист.

Впоследствии в полиции подтвердили стрельбу и убийство человека в центре города. Сейчас принимаются меры по задержанию злоумышленника.

"Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Подробности позже", – сообщили правоохранители.

Глава МВД отреагировал на убийство Ганула

Глава МВД Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что берет на расследование убийства Демьяна Ганули под личный контроль.

По его словам, центральный аппарат Национальной полиции Украины сформировал следственно-оперативная группа, которая состоит из лучших работников. Они уже отправилась в Одессу.

Также в город Одесса направлено полк Национальной полиции... Я беру под личный контроль расследование, раскрытия этого преступления,

– сказал министр внутренних дел.

Он также озвучил первую информацию по убийству, которую удалось собрать. По его данным, у следователей уже есть конкретные зацепки.

"Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", – подчеркнул чиновник.

Клименко также опроверг информацию о том, что стрелок был одет в военную форму.

"Просьба пользоваться только информацией из официальных источников", – обратился Клименко.

Ганул получал угрозы и просил обеспечить ему защиту

Летом прошлого года в сеть слили личную информацию о семье Демьяна Ганула.

"После последних акций по защите чести военных ВСУ, я получаю немало угроз, вчера (22 июля 2024 года – 24 Канал) российские каналы слили в сеть личную информацию о моих родных. Началась целая психологическая атака на мою семью", – писал активист.

Он рассказывал, что на различных российских информационных ресурсах тогда появились объявлена, что за нападение на него дадут награду 5 000 – 10 000 долларов.

Активист отмечал, что российская агентура "очень свободно себя чувствует в Украине".