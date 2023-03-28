Демобилизация по собственному желанию после 18 месяцев службы: обнародован текст законопроекта

24 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект по уточнению сроков военной службы по призыву во время мобилизации. Согласно ему предусматривается возможность демобилизации по собственному желанию в условиях военного положения после 18 месяцев службы.

Через несколько дней на сайте парламента появился и сам текст законопроекта №9142, а также сравнительная таблица с предложенными изменениями в действующем законодательстве. Изменения, в частности, предлагают ввести в Закон "О воинской обязанности и военной службе".

Достойно внимания Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

Что предполагает законопроект

Согласно опубликованному тексту, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, смогут демобилизоваться по собственному желанию. Через 18 месяцев с момента призыва они смогут либо выразить такое желание, либо продлить военную службу.

Если военнослужащий с указанным сроком службы после принятия законопроекта будет выполнять задачи в интересах обороны Украины или будет принимать непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий, то по собственному желанию демобилизоваться он сможет в течение десяти дней со дня завершения выполнения таких задач.

Предлагает законопроект внести изменения и в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". После его принятия некоторые военнообязанные получат отсрочку от призыва в течение пяти лет. Речь идет о тех, кто уже был демобилизован, отслужил максимальный срок службы по призыву во время мобилизации и был уволен в запас. При этом пятилетний срок будет считаться со дня увольнения с военной службы.

Необходимо равномерное распределение воинской обязанности

Как пояснил инициатор законопроекта, народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко, в новых реалиях полномасштабной войны с Россией и неопределенности срока окончательной победы принятие таких изменений позволит сделать равномерное распределение воинского долга между всеми военнообязанными. Также он позволит:

распространить ощущение государства как действительно общего дела,

предотвратить возникновение отдельного слоя либо дискриминированных "закрепощенных" на неопределенное время "рекрутов", либо в долгосрочной перспективе, напротив, "аристократии" военных.

И все это в противовес "социально-психологическим проблемам, несправедливости и долгосрочному уничтожению эффективности армии из-за сверхэксплуатации незначительной части военнообязанных".

Согласно статье 24 и части 2 статьи 64 Конституции Украины, даже в условиях военного положения граждане равны по своим правам. В настоящее время возникла ситуация, когда, несмотря на "общую" мобилизацию, одни люди служат без известных им сроков увольнения, тогда как другие не служат вообще,

– подчеркнул Гончаренко.

В частности, по словам Гончаренко, к нему обращались многие военные. Они утверждали, что неопределенность со сроками службы приводит только к ухудшению морально-психологического состояния.