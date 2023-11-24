Срочников демобилизуют по истечении срока службы, – Данилов

24 ноября на Ставке президент Зеленский предложил провести демобилизацию военнослужащих срочной службы. Секретарь СНБО Данилов заверил, что предложение главы государства в скором времени будет реализовано.

Срочники, у которых завершился срок службы, будут мобилизованы уже в ближайшее время, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Предложение Зеленского поддержали

По словам Данилова, президент предложил демобилизовать срочников, и все на Ставке с этим согласились.

Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил, и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс произойдет, и мы понимаем сколько их,

– рассказал секретарь СНБО.

В то же время Данилов подчеркнул, что срочники, которые хотят продолжить служить, могут заключить соответствующий контракт. Других демобилизуют. Чиновник подчеркнул, что считает это решение справедливым.

Президент анонсировал комплексный план по мобилизации

По словам главы государства, на следующей неделе будет подготовлен комплексный план по мобилизации в Украине. В нем будут ответы на основные волнующие общество вопросы.

В мобилизации очень важно, чтобы, знаете – как из пункта "А" в пункт "Б". Чтобы не было, что мы только понимаем из пункта "А" и понимаем, куда мы вышли. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами,

– подчеркнул президент.

Срочная служба в Украине: условия для увольнения

По действующему законодательству срочники, у которых завершился срок службы, не могут уволиться во время действия военного положения. Они имеют право просить изменить вид службы со срочной на службу по мобилизации. Впрочем, есть исключения.

Они предполагают, что срочник может уволиться со службы во время действия военного положения в трех случаях:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы.

Также срочника могут освободить от службы в период военного положения по приказу президента о демобилизации.