В то же время пока никто не будет называть точное количество демобилизованных срочников, поскольку в Украине объявлен режим военного положения. Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Во время войны, военного положения о количестве тех срочников, которые будут уволены, никто не будет говорить. Но, по крайней мере, на сколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться, потому что есть срочники, которые все же изъявили желание подписать контракт и остаться,

– сказал Федиенко.

Депутат подчеркнул, что после того, как год отсрочки пройдет, срочники будут подлежать мобилизации. Также они смогут подписать контракт с ВСУ самостоятельно.

Демобилизация срочников: что нужно знать