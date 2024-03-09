Водночас наразі ніхто не буде називати точну кількість демобілізованих строковиків, оскільки в Україні оголошено режим воєнного стану. Про це заявив депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Під час війни, воєнного стану про кількість тих строковиків, які будуть звільнені, ніхто не буде казати. Але, принаймні, на скільки я чув, це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися, бо є строковики, які все ж таки виявили бажання підписати контракт і залишитися,
– сказав Федієнко.
Депутат підкреслив, що після того, як рік відстрочки мине, строковики будуть підлягати мобілізації. Також вони зможуть підписати контракт з ЗСУ самостійно.
Демобілізація строковиків: що потрібно знати
- Про потребу звільнення строковиків говорили давно. Доки у владі дискутували, рідні солдатів проводили акції, щоб повернути близьких додому.
- Торік у квітні в Міноборони пропонували залишити усіх строковиків на службі, підвищивши їх оклад до розміру двох прожиткових мінімумів, тобто 5 168 гривень.
- 22 лютого 2024 року Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків. Наступного дня його підтримала Верховна Рада. Тоді ж депутати проголосували за норму про відстрочку від подальшої мобілізації протягом 12 місяців.
- Увечері 7 березня Зеленський підписав указ про звільнення у запас строковиків після завершення служби. Указ набуває чинності з дня його опублікування.