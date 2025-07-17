Зеленский ответил, когда украинские военные вернутся домой

Президент Владимир Зеленский отметил, что военные смогут вернуться домой после победы над врагом. Он также подчеркнул важность обеспечения эффективной ротации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

В четверг, 17 июля, во время выступления Зеленского в парламенте он ответил на вопрос нардепа от "Европейской Солидарности" Гончаренко относительно сроков службы и демобилизации.

Наши военные вернутся домой, когда мы победим врага,

– заявил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что возможность ротаций зависит и от личного участия политиков в поддержке армии.