Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Дивіться також Зеленський виступив у Раді та представив кандидатуру Свириденко на посаду прем'єр-міністерки

Що сказав Зеленський про строки служби?

У четвер, 17 липня, під час виступу Зеленського у парламенті він відповів на питання нардепа від "Європейської Солідарності" Гончаренка щодо термінів служби та демобілізації.

Наші військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога,

– заявив президент.

Крім того, він підкреслив, що можливість ротацій залежить і від особистої участі політиків у підтримці армії.

"Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші захисники заслуговують якісних ротацій, коли такі як ви, будете на фронті допомагати їм", – наголосив Зеленський.

Виступ глави держави у Раді був пов'язаний з представленням кандидатури Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки. Згодом стало відомо, що її призначили на посаду – 262 народні депутати проголосували за неї.