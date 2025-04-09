Фактически бы мы потеряли треть армии, – Сырский о демобилизации

В Украине давно обсуждают возможность демобилизации для тех, кто воюет с самого начала российского полномасштабного вторжения. Александр Сырский прокомментировал эту идею.

В интервью для LB главком отметил, что сейчас в армии находятся много людей, которые стали на защиту родины с 2022 года, передает 24 Канал.

Смотрите также Сырский четко ответил, что для него будет победой в войне

Сырский о демобилизации

Генерал напомнил, что в прошлом году Верховная Рада подняла вопрос о включении в закон о мобилизации возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года.

Тогда мы посчитали, что в апреле этого года из всего количества группировки, которое было у нас на фронте, около 350 тысяч уволились бы сразу. Фактически мы потеряли бы треть армии,

– объяснил Сырский.

К слову, Минобороны разработало механизм ротации на фронте, предусматривающий несколько месяцев отдыха после 90 дней службы. Федор Вениславский рассказал, что это является альтернативой увольнению со службы или установлению четких сроков службы.