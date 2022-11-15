Демобилизация по желанию: петиция набрала необходимое количество голосов

Петиция о демобилизации по желанию мобилизованных, отслуживших один год, набрала необходимые 25 тысяч подписей граждан. Теперь документ должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Петицию создали 5 сентября. Ее автором стал Антон Водяной.

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Что известно про петицию о демобилизации

Учитывая новую реальность российской полномасштабной агрессии, неопределенность срока окончательной победы, вероятное сохранение российской угрозы даже после завершения войны, а также руководствуясь Конституцией Украины и принципом справедливости – необходимо ограничить срок мобилизации каждого отдельного человека, а также гарантировать отсрочку от последующей мобилизации людей, которые отслужили установленный срок,

– отметил автор.

Мужчина подчеркнул, что даже в условиях военного положения граждане равны в своих правах.

"Вместо этого возникла ситуация, когда, несмотря на общую мобилизацию, одни люди служат без известных им сроков, тогда как другие не служат вообще. Более того, часто служат сейчас снова те, кто и раньше не избегал военной службы – срочной, службы в особый период и т. д. Зато не служат сейчас зачастую те, кто и раньше не служил. Таким образом, одни люди отдают долгу значительную часть своей жизни, тогда как другие – ноль», – говорится в петиции.

Автор петиции подчеркнул, что ситуация неопределенности сроков службы приводит к "ухудшению морально-психологического состояния военнослужащих, а также потенциально к социальному напряжению между служившими и не служившими".

Кроме этого, "военнослужащие ощущают быстрый износ организма, ухудшение общего состояния здоровья из-за стресса, непредсказуемости, смены питания, нарушенного графика сна, нагрузки".

Предлагаем четко прописать поочередность прохождения военной службы, ограничить срок службы по мобилизации в один год, а также гарантировать отсрочку для тех, кто отслужил этот срок и демобилизован на определенное время, но не менее пяти лет – в зависимости от необходимого в определенный период размера армии и общего числа имеющихся военнообязанных,

– подчеркнул автор петиции.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу. Также глава государства отложил осеннюю демобилизацию.

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