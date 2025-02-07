Война имеет простую математику, – Гаврилюк прокомментировал демобилизацию в Украине

В Украине продолжаются дискуссии о необходимости демобилизации военных. Эти обсуждения звучат в том числе и в стенах Верховной Рады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка для Укринформ.

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Возможна ли демобилизация в Украине

По словам Ивана Гаврилюка, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде депутаты регулярно ставят вопрос о демобилизации. Однако, согласно действующему законодательству, демобилизация проводится только после завершения действия правового режима военного положения.

Заместитель министра обороны отметил, что демобилизация охватывает целый ряд мероприятий. Ведь для того чтобы определить четкие сроки службы и заменить людей, которые сейчас выполняют задачи на передовой, необходимо создать подготовленный резерв.

Война имеет простую математику: требует новых солдат, которые должны заменять тех, кто длительное время на "нуле", раненых или погибших. Мы никуда от этого не денемся. Никто за нас воевать не будет. Надо поменять на фронте родственника, одноклассника, соседа, коллегу... Все должны это понимать,

– подытожил Иван Гаврилюк.

Ранее заместитель министра обороны уже объяснял, что Правительство разработало законопроект о демобилизации. Однако его отложили до весны 2025 года для доработки механизмов замены военных после демобилизации.

В то же время, по словам Владимира Зеленского, для возвращения военных домой необходимо заставить Россию как можно быстрее завершить войну. Глава государства отмечал, что есть запросы по вопросу возвращения домой военных, но сейчас этого не предусматривает закон.