Законопроект о демобилизации: в Минобороны рассказали, что происходит с инициативой

Министерство обороны разрабатывает законопроект о демобилизации. Однако появление инициативы зависит от ряда факторов.

Об этом в эфире программы "Свобода Live" рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что пока о сроках появления подобного законопроекта пока говорить не получится, передает 24 Канал.

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Какова ситуация с законопроектом о демобилизации

Лазуткин отметил, что базово работа над законопроектом ведется. Однако сроки, когда инициатива появится в Верховной Раде, он сказать не может.

Это зависит от ряда факторов, не только от работы над законопроектом. Это зависит и от ситуации на фронте, и от темпов мобилизации, и от взаимодействия тех структур, которые влияют на это,

– пояснил представитель Минобороны.

Он также напомнил, что во время принятия закона о мобилизации, норма о демобилизации исчезла после обращения главнокомандующего ВСУ. Поэтому в этом вопросе необходима согласованная позиция и Генштаба, и Минобороны.

К слову, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что законопроект о демобилизации могут внести в украинский парламент уже вскоре. По словам депутата, сроком готовности законопроекта предварительно является октябрь 2024 года.