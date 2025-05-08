В Раде оценили перспективы принятия закона о демобилизации и назвали альтернативу

В Украине уже долгое время ведутся разговоры о возможности демобилизации военных. Однако в Раде отмечают, что во время военного положения этот термин априори не используется.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы оборонного комитета Александра Завитневича для ВВС Украина.

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Какую альтернативу демобилизации предлагает Рада

Как рассказал Завитневич, сейчас в Раде обсуждается вопрос сроков службы, а не демобилизации.

Мы говорим, например, о 6 месяцах отпуска или годовой отпуск, чтобы человек как минимум восстановился. Говорили об обязательности прохождения восстановительной психологической помощи. Это то, что касается хотя бы морально-психологического состояния, не говоря уже, что у людей есть много болезней, болячек, кому-то ранения надо подлечить. И это также просчитывается,

– рассказал он.

Александр Завитневич говорит, что сейчас это обсуждается с Минобороны и Генштабом. Однако все зависит от интенсивности боевых действий. Условно, если ВСУ имеют 10 тысяч подготовленных людей, то такую же часть войск можно отправить с фронта. Однако это количество должен предоставлять Генеральный штаб, когда он имеет это количество людей.

Мы можем говорить о сроках службы, но человека демобилизовать, исключить из учета вообще, – сейчас это невозможно. Мы говорим о какой-то другой вещи,

– объяснил нардеп.

По его словам, последние несколько встреч и совещаний обсуждали возможность отпуска военных для восстановления. Однако Минобороны не понимает, в каком статусе эти военные будут – ведь хочется, чтобы им платить какие-то средства, когда она будет в отпуске 3 – 6 месяцев.

"Поэтому там куча разных вариантов. Но это все цифры. То, что первым необходимо решить – как заменить полноценно на фронте часть человеческого капитала. И это также касается средств на содержание", – заметил Завитневич.