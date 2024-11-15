Должны наработать до 18 декабря: что известно о законопроекте по демобилизации

Министерство обороны Украины должно наработать законопроект об условиях демобилизации уже до 18 декабря. Пока неизвестно, какие есть механизмы, и будут ли вообще.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, подчеркнув, что вопрос демобилизации серьезно беспокоит как военных, так и гражданских.

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Что известно о законопроекте по демобилизации

Когда весной принимался закон о мобилизации, Верховная Рада проголосовала за постановление, которое поручило правительству отдельно разработать законопроект об увольнении и ротации. Поскольку это беспокоит и общество, и прежде всего военнослужащих на поле боя.

Мы в Комитете проводили совещание еще, видимо, в конце августа. Задавали вопрос: делается ли, или не делается. Там также не было наработок или конкретики механизмов,

– рассказал Костенко.

Активисты постоянно спрашивали, мол, "что с законопроектом о демобилизации". Поэтому Комитет по вопросам национальной безопасности сделал запрос в правительство. Минобороны ответило, что работают над ним и должны наработать до 18 декабря.

Какие будут механизмы демобилизации – никто не знает, и будут ли вообще. Я думаю, вряд ли. Поэтому просто передаю информацию, которая на данный момент есть в Комитете, не говоря о том, что будет конкретно в этом законопроекте, если Минобороны все-таки успеет его доработать до указанного срока,

– отметил Роман Костенко.

Известно также, что 13 ноября Комитет по вопросам национальной безопасности поддержал возможность демобилизации для военных, чьи не полнородные родственники погибли или пропали на войне. Теперь соответствующее решение должна принять Верховная Рада. Предположительно, это произойдет на следующей неделе на ближайшем заседании. По мнению Костенко, проблем не должно быть.

Кстати, с 1 декабря бронирование военнообязанных будет осуществляться только через Дию будет осуществляться только через Дию, а также будет проводиться ежемесячный мониторинг предприятий и организаций.