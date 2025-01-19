Вопрос выживания нации: реальна ли демобилизация военных в условиях масштабной войны

Дискуссии вокруг демобилизации не утихают. Одни отмечают критический уровень усталости военных. Другие утверждают, что подобные разговоры не ко времени, а саму возможность демобилизации приравнивают к поражению.

В рамках проекта "Война. Любовь и терапия" 24 Канал попытался охватить разрез общественного мнения. Мы спросили у военных, что для них означает демобилизация. Поговорили с психологом, возможна ли эффективная служба несмотря на усталость. Попытались понять, почему возникли споры и какие пути решения проблемы.

Смотрите также Неудобные герои: что мешает нам видеть в военных обычных людей и почему мы должны это побороть

Заметьте. В апреле 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации выбросив из него положение о демобилизации после трех лет службы, что спровоцировало неоднозначную реакцию общества. Многие военные все же надеялись на урегулирование на законодательном уровне условий ротаций и демобилизации. Минобороны и Генштаб тогда пообещали в течение 8 месяцев наработать новый проект закона. В декабре 2024 года этот срок истек.

Когда может появиться законопроект о демобилизации

Народный депутат Инна Совсун (фракция "Голос") в ноябре 2024 года нам в комментарии отмечала, что Минобороны планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до конца декабря 2024 года. Если учитывать время на представление/рассмотрение/голосование, появиться закон мог не раньше февраля 2025 года. Поскольку этого не произошло, сроки сместились еще минимум на 3 месяца.

Недавно стало известно, что Минобороны просит комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить сроки подготовки документа до 18 марта 2025 года.

Могут ли установить сроки службы

Депутат Инна Совсун (фракция "Голос") считает, что ожидать, что законом будет установлен срок службы в 36 месяцев, не стоит. Если бы такая норма была закреплена, то уже в феврале значительное количество военных, которые были мобилизованы в начале полномасштабной войны, получила бы право на демобилизацию. Это потенциально может создать критическую нехватку личного состава.

Госпожа Инна предположила, что срок будет продлен до 42 или даже 48 месяцев. Это позволит избежать одномоментной демобилизации большого количества военных. Также возможен вариант дифференциации правил: в зависимости от таких факторов, как наличие детей, возраст или другие обстоятельства.

Возможно, руководство попытается распределить тех, кто имеет право на демобилизацию, на несколько групп, чтобы избежать ситуации, когда большое количество военных освобождается одновременно,

– считает Инна Совсун.

По ее словам, пока нет видения, как именно это будет реализовано. Вероятнее всего, будет установлен общий срок службы в 48 месяцев.

Усталость военных и потребность демобилизации

Среди причин, почему закон о демобилизации и ротации военных следует принять немедленно, чаще всего можно услышать фразы вроде "Военные устали", "Почему одни воюют, другие – отсиживаются". Подобные заявления не описывают реальный уровень усталости военных. И не являются достаточными аргументами, которые способны сдвинуть процесс с места.

В то же время факт физического и морального истощения военных очевиден. Игнорировать это нельзя. Те, люди, которые были мобилизованы в первые дни войны, продолжают нести основную нагрузку войны.

"Военные, которые пропустили несколько лет жизни своих детей, не смогут компенсировать потерянное время", – отметила Инна Совсун.

Депутат также считает, что истощенная армия теряет боевую эффективность и веру в свою миссию. Более того, не все военные стремятся к демобилизации.

Военное командование почему-то думает, как только будет разрешена демобилизация, 500 тысяч военных воспользуются этим правом. А, возможно, нет? Возможно, 300 тысяч останется в армии? Возможно, часть скажет: дайте мне полгода, я отдохну, наведу порядок в семейных делах и вернусь к службе

– резюмирует Инна Совсун.

Чтобы понять реальные настроения военных, следует по крайней мере провести опрос, поговорить с военными об их потребностях. Это позволит создать более гибкие и реалистичные решения. Считаем, что этим должно заниматься Минобороны и военное руководство, нарабатывая соответствующие решения.



В то же время мы не могли опубликовать этот текст без позиции военных, которые лучше знают и понимают потребности и проблемы армии.

Что думают о демобилизации военные

Михаил Онуфер – офицер ВСУ, бывший командир штурмовой роты 5 ОШБр считает, что идея демобилизации все же не актуальна.

Михаил Онуфер присоединился к украинской армии еще в 2019 году / Фото предоставлено 24 Каналу

При этом объясняет: если говорить о частичной демобилизации, то это возможно только в условиях, когда мобилизационные процессы будут организованы на достаточном уровне. В то же время полная демобилизация военнослужащих, которые служат с 2022 года, создаст большую нехватку людей в войсках.

Больше всего пострадают новые бригады, сформированные с 2022 года. В них служит небольшой процент контрактников, а преимущественно мобилизованные. Если провести демобилизацию, бригады придется переформатировать, разбрасывать людей по другим подразделениям. Это не способствует боеготовности,

– подчеркнул Михаил.

Онуфер отверг идею, что демобилизация – это о справедливости. Говорит, что для него справедливость – это совсем о другом.

Справедливость – это обеспечение подразделений ротациями, отпусками, возможностью восстановления. Когда мобилизация будет на должном уровне, военные подразделения смогут отходить на отдых, что необходимо для боеготовности. Справедливость – это не терять территории, за которые военные проливали кровь с 2014 года. Это не допустить, чтобы они были потеряны из-за поспешного решения о демобилизации. Это о надлежащем признании и награждении военных. Справедливость – это когда каждый гражданин, который не присоединился к Силам обороны, просыпается с мыслью “что я могу сделать для нашей армии и страны”. Это о поддержке от общества, а не равнодушие.

Также Михаил Онуфер не считает, что отсутствие сроков службы влияет на мотивацию военных.

Я служил в штурмовых подразделениях, и 98% военных там были мобилизованными. За все время никто из них не обращался ко мне с вопросом: "Когда будет демобилизация". Да, ребята спрашивали о ротации, восстановлении, но не о демобилизации,

– подчеркнул он.

Поэтому считает, что вопрос демобилизации больше политический, чем тот, который поднимают военные. По той же логике Михаил Онуфер отверг тезис, что четкие рамки военной службы улучшат мотивацию граждан мобилизоваться.

Говорит, проблема не в отсутствии возможности демобилизоваться. На самом деле людей пугает неопределенность. Вместо этого они хотят быть уверенными, что после мобилизации у них будет надлежащая подготовка и обучение. Что они попадут в хорошо обеспеченные воинские части, где есть опытные сержанты и командиры, которые будут ценить человеческие жизни больше нескольких сотен метров территории.

"Для меня демобилизация – это больше о ротации, восстановлении, возможности слаживания подразделений. Успех боевых действий зависит от слаженных подразделений, которые имеют сильный командирский и сержантский состав и опыт", – говорит военный.

Подытоживая, Онуфер отметил, что право на демобилизацию у военных должно быть, но не сейчас. Сейчас же нужно работать над обеспечением боеготовности, ротациями и подготовкой новых военных. Только при таких условиях демобилизация не станет угрозой для обороноспособности страны.

Военный Богдан Тищенко с позывным "Лютый" – пилот FPV в 3 отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск тоже считает, что демобилизация пока невозможна.

Богдан Тищенко считает, что вопрос демобилизации неактуален / Фото предоставлено 24 Каналу

Если коротко и по сути, демобилизация пока равна капитуляции в войне с Россией. Да, я и мои собратья устали – и физически, и психологически. Но мы четко понимаем, что должны быть здесь, потому что это экзистенциальная война,

– отмечает Тищенко.

При этом военный не согласился и с мнением, что принятие закона о демобилизации каким-то образом мотивирует граждан приобщаться к армии. Считает, что это лишь оправдание. Мол, "люди, которые не хотят брать на себя ответственность, находят в этом повод уклониться от обязанности".

По словам Тищенко, обществу не хватает четкой идеи, которая объединяла бы военных и гражданских в понимании того, за что украинцы ведут войну.

"Демобилизация для меня – это победа. Это возможность прийти на могилы своих побратимов и сказать: "Друг, мы победили". Это новая жизнь, возможность стать отцом, не боясь, что в любой момент могу погибнуть. Это гордость за пройденный путь и за всех, кто боролся рядом", – отметил Богдан Тищенко.

Человеческие силы имеют предел: как долго военные смогут эффективно воевать

Психолог ОО "Психологическая поддержка и реабилитация "Свободный выбор" Наталья Стадниченко объясняет, что человеческие силы и нервная система имеют ограничения.



Наталья Стадниченко объяснила, почему демобилизация нужна военным / Фото предоставлено 24 Каналу

Подобно мышцам, что устают после тренировок, психика и тело истощаются в условиях постоянного стресса. Это может привести к снижению функциональности, увеличению количества ошибок, эмоциональному истощению, субдепрессивному состоянию, тревожности. А со временем и более серьезным симптомам,

– отметила Наталья.

Длительное пребывание в изнурительных условиях ухудшает как психическое, так и физическое здоровье. Стадниченко объяснила, что работая с военными, заметила, что многие из них начинают воспринимать свое пребывание на фронте как бессрочное.

"Военные смирились с мыслью о возможной гибели. Отсюда и причудливые шутки о ранении, потере конечностей, как возможность отдохнуть. Это совсем плохая тенденция, которая не добавляет мотивации", – добавляет психолог.

Одним из решений могут быть различные схемы ротаций, которые бы позволили избегать истощения военных. Например, во время Вьетнамской войны США ввели схему, по которой военные служили 6 месяцев в зоне боевых действий и 9 месяцев проводили в гражданской жизни. Это уменьшало количество потерь из-за истощения.

В то же время условия в Украине имеют свои особенности. Из-за масштабности войны, ограниченности ресурсов и зависимости от партнеров, организация ротаций является более сложной задачей.

Однако значительная часть мобилизованных – это гражданские люди без предварительной военной подготовки. Психолог объяснила, что для них важно не терять связь с гражданской жизнью. Потому что это помогает избегать психологической изоляции и облегчает возвращение после завершения службы.

И, если вернуться к комментариям военных, видим, что многие из них не считают вопрос демобилизации актуальным. Почему так происходит, мы тоже спросили у психолога.

Частично это связано с профессиональной привычкой к службе, а также с тем, что во многих подразделениях есть реальная нехватка военных. В таких условиях демобилизация может ослабить обороноспособность страны,

– отмечает Стадниченко.

Также психолог отмечает, что долгое пребывание в боевых условиях неизбежно приводит к моральному и физическому истощению. Военные, которые остаются на фронте длительное время, "накапливают" психологические травмы, чувствуют себя фрустрированными и теряют способность эффективно выполнять боевые задачи.

Более того, по опыту психолога, те военные, которые находятся в самых изнурительных условиях, говорят о демобилизации не только из-за усталости, но и из-за ощущения, что они достигли предела своих возможностей.

"Накопление психологического и физического истощения приводит к ошибкам, росту рисков для жизни и потере мотивации", – резюмировала Стадниченко.

Возможность отдохнуть, как надежда не потерять веру в общество

Говоря о проблемах и потребностях военных, мы забываем, что часто в их историю вовлечены родные, любимые, близкие, которые фактически проходят с ними этот путь.

В частности, о женах военных часто говорят "недогражданские" и "недовоенные". И в определенной степени так оно и есть. За годы войны они привыкли, что не с кем разделять радость за успехи детей в школе, не могут позволить себе отдых. Привыкли просыпаться наедине. Вы можете сказать, что это не одно и то же, что просыпаться в окопе, – и будете абсолютно правы. Однако у родных военных война тоже забрала много: совместный быт, поддержку, прикосновения, возможность склониться на плечо в дни, когда кажется, что все против тебя.

Поэтому, поговорить о необходимости демобилизации и ротаций мы также решили с женой военного, нашего коллеги, журналиста 24 Канала Вячеслава Журбы, – Ульяной Журбой.

Конечно, я хочу, чтобы у военных появилась возможность демобилизации. Это даже не желание, это – потребность. Мы – жены, матери, дети тех, кто сейчас на передовой, три года живем в условиях постоянного напряжения, ожиданий и страха. Демобилизация – это не только возвращение наших мужчин домой. Это возможность восстановить нашу совместную жизнь, которую война разрушила до основ,

– говорит Ульяна.



Ульяна и Славик Журба / Фото предоставлено 24 Каналу

Принять решение мужа мобилизоваться Ульяне было непросто. Самые тяжелые периоды были в 2022 – 2023 годах, когда Славик находился в наиболее горячих точках войны. Он начинал как разведчик, потом перешел в пехоту, воевал в Попасной, Бахмуте, на Херсонщине.

"Все эти месяцы были для меня самыми ужасными в жизни. Постоянный страх, что телефон зазвонит с плохими новостями. Я просто жила между жизнью и смертью", – делится Ульяна.

Славик получил контузию во время боев, проходил лечение, но каждый раз возвращался на фронт. Война оставила отпечаток не только на Славике, но и на самой Ульяне. Постоянный стресс, отсутствие поддержки и жизнь в тревоге привели к тяжелой депрессии.

"Я полностью потеряла аппетит, перестала спать, у меня началась депрессия, которую долго отрицала. Только через год я обратилась к врачу. Мне поставили диагноз "клиническая депрессия". Это был момент, когда я уже не могла справляться сама", – признается Ульяна.

Сейчас Славик командует подразделением БПЛА и находится в условно "тихих" условиях. Однако бремя войны никуда не исчезло. Ситуация осложнилась усталостью, ощущением социального неравенства.

Славик был убежден в своей миссии – воевать за страну, держать фронт, защищать тех, кто в тылу. Сейчас его не пугают физические трудности, потери или раны. Но морально бывает сложно принять тот факт, что те, ради кого он воюет, в тылу живут так, будто войны нет,

– говорит она.

Ульяна скептически относится к ротации военных. По ее мнению, утверждение, что фронт "посыплется", если демобилизовать опытных военных, не соответствует действительности.

"Фронт не упадет, если одних заменить другими. Опыт передается. Человек, который имеет ум и мотивацию, быстро научится даже за несколько месяцев", – считает она.

В то же время замечает, что военные могут чувствовать неопределенность, ведь в случае длительной ротации неизвестно, вернутся ли они к своим должностям, или вообще будут существовать те подразделения, к которым они принадлежали. И соглашается – для того чтобы провести эффективную демобилизацию, сначала нужно обеспечить широкую мобилизацию.

Пока мы не задействовали даже 40% взрослого мужского населения, о какой демобилизации можно говорить? Зато в тылу много трудоспособных мужчин, которые считают, что донаты или отговорки освобождают их от ответственности,

– добавляет Ульяна.

Она считает, что закон о мобилизации должны были принять еще в 2022 году, когда было больше мотивации и понимания важности этого шага. И признается, что часто чувствует несправедливость из-за того, что вынуждена третий год жить в одиночестве и чувствовать бремя войны, видеть, как истощается ее муж. За последний год они со Славиком виделись только 17 дней.

Это замкнутый круг, в котором варятся только военные и их семьи. Гражданским часто безразлично, потому что они убеждены, что их это не коснется. Но без эффективной мобилизации изменений не будет,

– отмечает девушка.

Ульяна говорит, что для мужа демобилизация – это возможность обрести покой после трех лет борьбы. Для нее – это шанс вернуться к жизни, которая остановилась 7 марта 2022 года (день мобилизации Славика). И, так, Ульяна, как и большинство украинцев, понимает, что у нас один враг – Россия. Понимает, что это война идеологическая. Знает, что в армии не хватает людей. Однако военные – это все еще люди. Смертные люди, которые могут болеть, чувствовать себя разбитыми и истощенными. И это никак не умаляет их героизма. Каждый военный должен быть должным образом награжденным. Каждый заслуживает отдых, понимание, уважение и поддержку от общества и государства.

Борьба продолжается, и главный месседж этого текста – украинцы готовы бороться за государство, независимость, землю! Воевать за своих людей, защищать их культурное достояние, свободу и стремление к лучшей жизни. Готовы ждать своих мужчин, сыновей и дочерей. Готовы становиться на защиту собратьев. Главное – не мириться с равнодушием. Его допускать нельзя. Это инфекция, которая может уничтожить все, за что так преданно до сих пор боролись воины. Этой инфекцией являются наши страхи, оправдания и бездействие. Именно от налаживания мобилизационного процесса зависит, смогут ли военные, которые с 2022 года ведут борьбу с врагом на фронте, отдохнуть в условном тылу, хотя бы некоторое время.

Услышать военных, которые устали, – это минимум, который мы можем сделать в тех условиях, в которых оказались. Стоит наработать новые схемы ведения службы. Без здоровой, психически-стабильной нации, нам не выиграть войны. Беречь человеческие жизни – это цель, которая должна отличать нас от врага. Мы не можем позволить себе пренебрежение к военным, не можем допустить их полного истощения.

Служба – это не билет в один конец. Это возможность проявить свою гражданскую позицию. Военная служба престижная, многим гражданам удалось проявить свои лучшие качества на войне и получить признание. Многие из них продолжают строить военную карьеру. Но, война – это не спринт. Скорее – изнурительный марафон. Налаживание системы ротаций и четкая коммуникация по демобилизации – сейчас является необходимостью. Мы же как общество тоже должны продолжать стоять крепко, не допускать популистских гонок, обходить российские вбросы и сохранять критичность.