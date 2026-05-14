Демобилизация через 24 месяца и "базовые циклы службы": какие детали новых законопроектов

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые предусматривают новые правила прохождения военной службы во время военного положения и механизм гарантированной демобилизации. Документы также предлагают ввести поэтапную модель службы.

Об этом говорится в законопроектах №15233 "О демобилизации и реинтеграции военнослужащих" и №15234 "О поэтапной модели военной службы и гарантированной демобилизации", передает 24 Канал.

Что известно о законопроекте №15234?

Авторы законопроекта №15234 предлагают установить 24-месячный "базовый цикл военной службы". К нему будет восходить служба военнослужащих, которые не менее трех месяцев выполняли боевые задачи или участвовали в обороне государства.

Уточняется, что участие в боевых действиях должно происходить непосредственно в зоне ведения боев, на оккупированных территориях Украины, между позициями украинских сил и оккупационных войск или на территории самого государства-агрессора.

Согласно законопроекту, максимальное количество базовых циклов службы составит два, если контракт не предусматривает иного. После их прохождения военнослужащий получит право на увольнение или продолжение службы по контракту.

Какие детали законопроекта №15233?

В законопроекте №15233 предлагают отдельно предоставить право на демобилизацию после 24 месяцев службы без перерыва при условии участия в боевых действиях не менее 3 месяцев.

Для этого планируют принять отдельный закон о демобилизации и внести изменения в Главу XII Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В документе отдельно прописаны механизмы реинтеграции ветеранов после увольнения со службы и новые государственные гарантии. Законопроект предусматривает бесплатное образование, медицинскую помощь, психологическую реабилитацию, а также поддержку с трудоустройством через программы переподготовки и повышения квалификации.

Авторы инициативы отмечают, что из-за длительной войны и значительного количества будущих демобилизованных государство должно заранее урегулировать механизмы поддержки и реинтеграции ветеранов.

Заметим! 28 апреля на заседании Верховной Рады было в очередной раз продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Соответствующий правовой режим будет действовать еще 90 дней – до 2 августа 2026 года.

Какие могут возникнуть трудности во внедрении законопроектов?

Вместе с тем предложенные изменения могут потребовать дополнительной доработки и организационных механизмов. Речь идет о порядке подтверждения участия в боевых действиях, определения сроков службы и внедрения системы "базовых циклов".

Кроме этого, такие подходы к демобилизации могут поставить под сомнение стабильность комплектования личного состава и потребность в поэтапной замене военнослужащих, которые будут иметь право на увольнение.

Также следует учесть финансовое и организационное обеспечение гарантий реинтеграции ветеранов, в частности в образовании, медицине, психологической помощи и трудоустройстве. Это потребует согласованной работы государственных органов и дополнительного нормативного урегулирования.

О каких еще инициативах пока известно?

Авторы законопроекта №15232 предлагают создать Единый реестр мобилизационных потребностей. Основным принципом инициативы является понятие мобилизационная очередность. В реестре будут собраны все данные о военнообязанных граждан – там можно будет увидеть, кто является следующим в очереди на мобилизацию.

Еще один законопроект "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации" № 15236 предусматривает масштабную трансформацию системы ТЦК – говорится о переходе к полностью цифровой модели. Авторы предлагают, чтобы территориальные центры комплектования выполняли не только функции оповещения и учета, но и предоставляли консультационные услуги, в частности помогали с документами и доступом к электронным сервисам.

Народный депутат Максим Заремский зарегистрировал законопроект №15237 о справедливом бронировании. Согласно документу военнообязанные мужчины могут платить за возможность освобождения от мобилизации. После оплаты так называемых взносов граждан может выбрать – служить в резерве или работать на объектах критической инфраструктуры.