Узкопрофильный вопрос: в Сухопутных войсках сказали, кто должен заниматься демобилизацией

Верховная Рада 11 апреля приняла важный законопроект о мобилизации. Однако по инициативе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, едва ли не в последний момент из него исключили демобилизацию.

Нормы по демобилизации военных будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Подробнее об этом 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"Может сильно повлиять на боеспособность ВСУ"

Демобилизация – это узкопрофильный вопрос, который требует работы специалистов. Политики могут давать предложения, как законодатели, но есть момент, что демобилизация, ротация, увольнение в отпуска должно проводиться, готовиться и организовываться специалистами.

Никто не отложил вопрос демобилизации. Сейчас им должно заняться Министерство обороны вместе с Генеральным штабом, учитывая те вызовы, которые есть в Вооруженных Силах,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

По его словам, прежде чем провести демобилизацию, надо провести качественный допризыв, подготовку резерва и тому подобное. В то же время военных также надо подготовить к демобилизации. Они должны передать свои задачи и научить тех, кто придет им на замену.

Я понимаю и уважаю своих собратьев. Сам был бы не против попасть под статью демобилизации. Однако если повестись на сладкие и популистские вещи, то это может сильно повлиять на процесс боеспособности Вооруженных Сил Украины,

– сказал Тимочко.

По его мнению, вопрос демобилизации политики могли взять себе для манипуляций, чтобы понравиться избирателям. Мы видели, как политики принимали закон в целом, а если бы они еще начали влиять на демобилизационные процессы, а еще если бы решили ездить, инспектировать, как это происходит, то мы бы имели историю, как с окопами.

Никто не знал точно, как будет работать в дальнейшем мобилизационная система. Наконец принят законопроект. Я повторюсь, мне тоже хочется много чего лучшего в этой жизни, потому что я пришел в воинскую часть в первый день, когда не то, что вопрос демобилизации не стоял, не стоял вопрос, или мы завтра живы будем,

– добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Есть большие надежды, что сейчас будет конструктивное взаимодействие общества, военных, органов власти для того, чтобы эффективно победить врага. На данном этапе это самое важное.

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