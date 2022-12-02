Демобилизация военных, отслуживших год: как Зеленский ответил на петицию

Владимир Зеленский ответил на петицию по вопросу демобилизации военных, отслуживших один год. Следует сказать, что говорилось о демобилизации только по их желанию.

Петицию № 22/163044-эп разместил в сентябре 2022 года Антон Водяной. Ее поддержали более 25 тысяч граждан Украины.

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Что ответил Зеленский на петицию

Согласно статье 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины,

– заявил Зеленский.

Также президент Украины пояснил, что через полномасштабное вторжение России в Украину и для обороны государства и поддержание боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований действует всеобщая мобилизация.

Во время нее военнообязанных призывают на службу или увольняют из нее согласно законам:

о военном долге и военной службе;

а также о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Владимир Зеленский также вспомнил, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, освобождаются от службы в военное время только на основаниях, определенных статьей 26 закона о воинской обязанности и военной службе. Это может случиться:

по возрасту;

по состоянию здоровья;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

по семейным обстоятельствам;

или по определенным названным законом уважительным причинам.

Следовательно, в условиях действия правового режима военного положения освобождение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено,

– объяснил Зеленский.

Также президент отметил, что обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой проработать поднятые в петиции вопросы. А о результатах рассмотрения сообщить автору.

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1 декабря начали действовать новые правила бронирования военнообязанных, расширяющие перечень подлежащих бронированию людей. Однако расширение перечня возможностей для бронирования, кроме предусматривающих наличие мобилизационных задач, будет действовать только после разработки и одобрения правительством отдельного порядка, определяющего эти критерии.

Кроме того, Верховная Рада приняла в целом законопроект №8081, предусматривающий предоставление военнослужащим отпусков во время действия военного положения. Бойцам ВСУ разрешили уходить в отпуск на 10 суток один раз в течение календарного года.

Еще 30 ноября в Верховную Раду внесли проект закона, предусматривающий разрешение осужденным проходить военную службу. Им могут разрешить служить в ВСУ по призыву во время мобилизации на особый период.

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