Женихи для вдов: как Китай может использовать Россию для решения демографических проблем
В России стремительно сокращается мужское население. По предположению The Economist, Китай наблюдает за этим процессом и может иметь определенные планы на российских женщин.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он напомнил, что Россия в войне против Украины теряет большое количество людей, преимущественно мужчин.
Смотрите также Население России стремительно сокращается: как этим воспользуется Китай и зачем ему "российские вдовы"
В среднем в захватнических боевых действиях на территории Украины гибнут россияне в возрасте 20 – 30 лет. В результате в России появляется большое количество вдов примерно такого же возраста.
В Китае не хватает молодых женщин
В Китае, по словам политтехнолога, как раз проблема с молодыми женщинами. Это связано с жестким контролем рождаемости, действовавшим в стране 20 – 30 лет назад.
В Китае существовала политика "1 ребенок – 1 семья". И часто бывало так, что, если рождалась девочка, ее убивали. Так могло продолжаться, пока в семье не родится мальчик,
– сказал Шейтельман.
По его словам, столь громкие случаи происходили не в столице Китая, однако были довольно распространенной практикой в отдаленных регионах. Такие страшные действия китайцев основывались на определенной логике.
"Мальчики были нужны, потому что они могут пахать землю. 30 лет назад Китай был аграрной страной. И те семьи, в которых единственным ребенком была девочка, могли умереть от голода", – отметил политтехнолог.Обратите внимание! В мае 2021 года китайские власти разрешили обычным семейным парам иметь до 3 детей из-за угроз демографического кризиса из-за старения нации.
Почему китайцы – привлекательные женихи для россиянок
Как отметил Шейтельман, поскольку китайцам не хватает собственных женщин, они могут заглядываться на российских.
"Если это женщины с Дальнего Востока, китайцам и ехать далеко не надо", – отметил политтехнолог.
Он считает, что молодые российские женщины также могут быть не против женихов из Китая.
- Во-первых, россиянкам не хватит собственного мужского населения, погибающего на фронте в Украине.
- Во-вторых, китайские мужчины и сейчас зарабатывают больше, чем российские. А по завершении войны разница в оплате труда в России и Китае только увеличится.
"Именно поэтому китайцы – привлекательные женихи для российских женщин. В Китае мужчины в среднем - "качественнее", чем россияне", – сказал Шейтельман.
Михаил Шейтельман рассказал о демографическом кризисе в России: смотрите видео
Как искоренить российский империализм
Политтехнолог отметил, что в будущем можно будет наблюдать появление многих смешанных браков.
Главное – чтобы дети в этих браках учили только китайский, и им нельзя было учить русский. А то потом еще китайцы придут воевать,
– сказал Шейтельман.
Он добавил, что запрет на изучение русского языка может стереть имперские амбиции, которые есть в крови русского народа.
Проблемы России из-за войны: коротко
- Полномасштабная война России против Украины усугубила демографический кризис в стране-агрессоре. Хотя начался он задолго до вторжения Кремля.
- В результате пандемии Covid-19 и войны за последние 3 года Россия потеряла ориентировочно на 2 миллиона человек больше, чем обычно.
- Издание The Economist также отмечает, что многие мужчины боеспособного возраста мертвы или за рубежом. Поэтому женщин в стране стало больше, чем мужчин, по меньшей мере, на 10 миллионов.