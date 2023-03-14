Женихи для вдов: как Китай может использовать Россию для решения демографических проблем

В России стремительно сокращается мужское население. По предположению The Economist, Китай наблюдает за этим процессом и может иметь определенные планы на российских женщин.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он напомнил, что Россия в войне против Украины теряет большое количество людей, преимущественно мужчин.

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В среднем в захватнических боевых действиях на территории Украины гибнут россияне в возрасте 20 – 30 лет. В результате в России появляется большое количество вдов примерно такого же возраста.

В Китае не хватает молодых женщин

В Китае, по словам политтехнолога, как раз проблема с молодыми женщинами. Это связано с жестким контролем рождаемости, действовавшим в стране 20 – 30 лет назад.

В Китае существовала политика "1 ребенок – 1 семья". И часто бывало так, что, если рождалась девочка, ее убивали. Так могло продолжаться, пока в семье не родится мальчик,

– сказал Шейтельман.

По его словам, столь громкие случаи происходили не в столице Китая, однако были довольно распространенной практикой в отдаленных регионах. Такие страшные действия китайцев основывались на определенной логике.

"Мальчики были нужны, потому что они могут пахать землю. 30 лет назад Китай был аграрной страной. И те семьи, в которых единственным ребенком была девочка, могли умереть от голода", – отметил политтехнолог.

Почему китайцы – привлекательные женихи для россиянок

В мае 2021 года китайские власти разрешили обычным семейным парам иметь до 3 детей из-за угроз демографического кризиса из-за старения нации.

Как отметил Шейтельман, поскольку китайцам не хватает собственных женщин, они могут заглядываться на российских.

"Если это женщины с Дальнего Востока, китайцам и ехать далеко не надо", – отметил политтехнолог.

Он считает, что молодые российские женщины также могут быть не против женихов из Китая.

Во-первых, россиянкам не хватит собственного мужского населения, погибающего на фронте в Украине.

Во-вторых, китайские мужчины и сейчас зарабатывают больше, чем российские. А по завершении войны разница в оплате труда в России и Китае только увеличится.

"Именно поэтому китайцы – привлекательные женихи для российских женщин. В Китае мужчины в среднем - "качественнее", чем россияне", – сказал Шейтельман.

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Политтехнолог отметил, что в будущем можно будет наблюдать появление многих смешанных браков.

Главное – чтобы дети в этих браках учили только китайский, и им нельзя было учить русский. А то потом еще китайцы придут воевать,

– сказал Шейтельман.

Он добавил, что запрет на изучение русского языка может стереть имперские амбиции, которые есть в крови русского народа.

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