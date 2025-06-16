Летит к своему финалу, – экс-министр сказал, что ждет Россию в ближайшем будущем
- Владимир Огрызко указывает на демографические проблемы в России, что могут привести к ее распаду, подобного СССР.
- Мусульманские регионы могут понять, что могут жить без Москвы, что может вызвать политические решения о независимости.
Недостаточное количество населения в отдаленных регионах делает их уязвимыми для соседей, например Китай, что может реализовать свои территориальные претензии.
Нынешняя Россия имеет гораздо большие проблемы, чем экономические. Например, одной из вероятных катастроф сейчас является демографическая ситуация, которая может привести к ужасным последствиям.
Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что многие семьи в стране-агрессоре не хотят иметь детей, а города все больше захватывают мусульмане. Кроме того, в России с каждым днем растет угроза от южного соседа.
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"Мусульмане, Китай и распад режима"
По словам дипломата, хоть СССР давно распался, современная страна-агрессор до сих пор очень на него похожа и следует его стратегии. Вероятно, что Россия может распасться так же как ее "предшественник".
Тенденция в России летит на всех парах, летит к своему финалу. Путин понял это за долго до начала этой войны и решил, что единственный способ держать Россию на плаву – это повернуть колесо истории,
– подчеркнул он.
Огрызко объяснил, что уровень маразма в России сейчас зашкаливает – российские депутаты хотят выдавать материальную помощь беременным школьницам, которые еще не являются совершеннолетними. Все это из-за того, что главной проблемой Кремля является даже не цены на нефть, а демографическая катастрофа.
Кроме этого, в стране-агрессоре зашкаливает уровень мусульман, одновременно молодые российские семьи не хотят рожать детей. Люди другой веры имеют права жить в других странах и проводить торжества на собственные праздники, но это означает, что демографическая ситуация для так называемого "славянского" населения становится совершенно другой.
Россия в нынешнем виде долго не протянет. Мусульманские регионы осознают, что могут прожить без Москвы – потому что не возле столицы добывают больше всего угля или нефти. Если Татарстан, Кавказ, Дальний Восток поймут, что могут жить без колониального центра в Москве – они принимают политические решения,
– сказал дипломат.
Он добавил, что демографическая ситуация является лишь одной из масштабных проблем России. Например, еще одна – ее территория. Власть не имеет достаточно людей, чтобы они смогли постичь всю страну и управлять ею. Я минимум, говорится о пограничниках и незаселенных отдаленных районах.
"Они являются легкой добычей для тех, кто рядом. Большой игрок есть на Юге – я намекаю на китайский фактор. Китай может реализовывать свои давние планы отвоевания своих китайских территорий. Как только это начнется даже с анклава, дальше будет эффект домино", – добавил Огрызко.
Кстати, профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов высказал мнение о том, что путинской системе осталось максимум 30 лет. Сейчас у России нет силы, которая могла бы ее сдерживать или объединять. Вся система власти в стране построена вокруг одного человека.