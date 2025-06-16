Летит к своему финалу, – экс-министр сказал, что ждет Россию в ближайшем будущем

Нынешняя Россия имеет гораздо большие проблемы, чем экономические. Например, одной из вероятных катастроф сейчас является демографическая ситуация, которая может привести к ужасным последствиям.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что многие семьи в стране-агрессоре не хотят иметь детей, а города все больше захватывают мусульмане. Кроме того, в России с каждым днем растет угроза от южного соседа.

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"Мусульмане, Китай и распад режима"

По словам дипломата, хоть СССР давно распался, современная страна-агрессор до сих пор очень на него похожа и следует его стратегии. Вероятно, что Россия может распасться так же как ее "предшественник".

Тенденция в России летит на всех парах, летит к своему финалу. Путин понял это за долго до начала этой войны и решил, что единственный способ держать Россию на плаву – это повернуть колесо истории,

– подчеркнул он.

Огрызко объяснил, что уровень маразма в России сейчас зашкаливает – российские депутаты хотят выдавать материальную помощь беременным школьницам, которые еще не являются совершеннолетними. Все это из-за того, что главной проблемой Кремля является даже не цены на нефть, а демографическая катастрофа.

Кроме этого, в стране-агрессоре зашкаливает уровень мусульман, одновременно молодые российские семьи не хотят рожать детей. Люди другой веры имеют права жить в других странах и проводить торжества на собственные праздники, но это означает, что демографическая ситуация для так называемого "славянского" населения становится совершенно другой.

Россия в нынешнем виде долго не протянет. Мусульманские регионы осознают, что могут прожить без Москвы – потому что не возле столицы добывают больше всего угля или нефти. Если Татарстан, Кавказ, Дальний Восток поймут, что могут жить без колониального центра в Москве – они принимают политические решения,

– сказал дипломат.

Он добавил, что демографическая ситуация является лишь одной из масштабных проблем России. Например, еще одна – ее территория. Власть не имеет достаточно людей, чтобы они смогли постичь всю страну и управлять ею. Я минимум, говорится о пограничниках и незаселенных отдаленных районах.

"Они являются легкой добычей для тех, кто рядом. Большой игрок есть на Юге – я намекаю на китайский фактор. Китай может реализовывать свои давние планы отвоевания своих китайских территорий. Как только это начнется даже с анклава, дальше будет эффект домино", – добавил Огрызко.

Кстати, профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов высказал мнение о том, что путинской системе осталось максимум 30 лет. Сейчас у России нет силы, которая могла бы ее сдерживать или объединять. Вся система власти в стране построена вокруг одного человека.