У Путина есть серьезная проблема внутри страны –демографическая. Российские власти не имеют представления, как ее решить.

В России хотят ввести штрафы для "чайлдфри", но это не поможет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Британии в Х.

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Как Россия провалилась в решении демографического кризиса

В Севастополе российский суд оштрафовал на 50 000 рублей (500 долларов) жительницу за вероятную "пропаганду "чайлдфри".

Это первый такой случай в России, отмечает оппозиционное российское СМИ "Новая газета Еропа".

Сообщается, что законодательство предусматривает штрафы в размере до 400 000 рублей (примерно 4000 долларов) для отдельных лиц и до 5 млн рублей (примерно 50 000 долларов) для организаций.

В разведке Британии предполагают, что закон рассчитан на то, чтобы решить демографический кризис. Однако все идет не так как запланировано. Около 1,3 миллиона россиян выехали из страны в связи с началом войны в Украине, сотни тысяч россиян погибли на войне.

"Демографические проблемы представляют собой долгосрочный структурный вызов для российского общества и российской экономики. Попытки российского руководства повысить рождаемость вряд ли остановят сокращение населения России в краткосрочной перспективе", – отмечают в Минобороны Британии.