Демократия работает, – нардеп о заседании антикоррупционного комитета с участием Резникова
24 января 2023, 17:53Читати новину українською
24 января состоялось заседание антикоррупционного комитета относительно скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам. Известны ключевые выводы и результаты комитета.
О них рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин. Известно, что заседание прошло при участии министра обороны Алексея Резникова, представителей министерства, НАПК, НАБУ и Счетной палаты.
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Кратко о ключевом: :
- ответственный за закупки Богдан Хмельницкий был отстранен от должности в декабре 2022 года и уволен в 20 числах января 2023;
- Пока контракты на питание военных на 2023 год еще не действуют, поставка осуществляется по параметрам 2022 года. Поскольку в контрактах было обнаружено большое количество неточностей, они проходят проверку и экспертизу;
- сферу закупок проверяет и Государственная аудиторская служба (по запросу Министра) и планирует проверять Счетная палата (по запросу главы комитета Анастасии Радиной);