До каких пор в Украине будет демократия

Только 8% популяции мира живут в демократических странах. За последний год число авторитарных режимов или людей, которые живут сейчас в странах с авторитарным режимом, повысилось на 3%. Если говорить обо всем мире с населением более 8 миллиардов человек, то это – колоссальное число. Мы осознаем, какой негативный тренд наблюдаем.

Украина не сдвинется с парадигмы демократии

Это данные The Economist, это данные, которые базируются на экспертизе, а не просто отношении к тем или иным процессам. И это данные, которые должны нас пугать.

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Авторитарные режимы не просто берут власть в своих странах, они иногда превращают их в тоталитарные режимы, которые еще более страшны для восстановления, потому что в их основе лежит идеология. Не просто поклонение или следование за каким-то руководителем, а определенная идеология. От этой идеологии часто очень трудно отказаться, потому что она цементирует режим на перспективу.

Я не буду говорить о коммунистической или нацистской идеологии, но мы понимаем разницу, когда есть просто лидер, а когда сменность лидеров не влияет на сменность системы, потому что она еще более зацементирована идеологией.

Это для нас очень большой вызов. Потому что мы находимся в условиях третьего года полномасштабного вторжения. Более того, мы требуем и нуждаемся в коалициях с так называемым западным миром, а его представителей, с точки зрения ценностей, становится все меньше. Если мы в меньшинстве, то это означает, что должны быть нелинейные действия для того, чтобы ответ на агрессию был эффективным.

Меня часто сейчас спрашивают о легитимности президента Владимира Зеленского после мая 2024 года, или о легитимности после так называемых выборов в России Владимира Путина. Однозначным является то, что Путин захватил власть. Этот транзит длился долгое время, и выборов там не было в 2024 году. Нет оппозиции, нет других голосов, нет медиа, нет общественности, все лидеры или в тюрьме, или задержаны, или убиты.

Мы даже близко к тому не стоим, и это наше большое счастье, но не приравнивайте себя к этим режимам. Даже в Европейском Союзе есть страны, которые отходят от Копенгагенских принципов, что легли в основу основания ЕС. Я говорю о свободных выборах, свободных медиа, свободной работе неправительственных организаций. Та же Венгрия в определенных моментах очень слабо соответствует этим базовым стандартам – и это вызов для самого Европейского Союза. Поэтому нельзя исключительно на Украину накладывать рамку, не накладывая ее на реальность в тех странах, где этот негативный транзит тоже может происходить.

Можем ли мы выйти из парадигмы демократии? Нет, потому что мы проигрываем войну. Если лидеры страны, во власти или оппозиции, планируют еще участвовать в выборах, они должны это учитывать. 95% граждан хотят жить в развитой демократии, и 88% считают, что это должно быть частью Дорожной карты реформ и интеграции в ЕС.

Призыв к нашим европейским партнерам такой: дайте Украине шанс, не фокусируясь исключительно на коррупции. Потому что антикоррупция – следствие плохого управления и иногда злоупотребления властью. Но это злоупотребление может идти в разрез с нечестными условиями получения этой власти в перспективе.

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В 2019 году в Украине состоялись честные и свободные выборы. Это факт. Сейчас есть консенсус общества о непроведении выборов в период войны. Это факт. Поэтому вопрос о легитимности украинского президента не стоит.

108 статья Конституции Украины дает четкое понимание: президент выполняет свои полномочия легитимно и законно до избрания нового. Дискуссия вокруг этого вопроса по Украине, к сожалению, приводит к тому, что Россия побеждает в нарративах, потому что на Украину пытаются накладывать совсем другую рамку.

Вызовы для демократии

У меня очень хорошие цифры для вас. За два года до полномасштабного вторжения, в 2020 году, только 35% граждан считали, что наше общество идет к объединению. В конце 2023 года данные КМИС говорят, что 69% граждан считают, что у нас есть политическое объединение в обществе.

Это говорит о том, что за три года мы выросли в два раза – это очень много. Я не уверена, что это реакция исключительно на войну. Это реакция на то, что люди поняли, что такое черное и белое, что такое добро или зло. Люди поняли, в какой парадигме, с какими ценностями и по каким правилам, они хотят жить в будущей Украине.

Есть ли вызовы для демократии в Украине? 100% есть. Потому что когда вы живете в условиях соблазна, когда отсутствует так называемая система сдержек и противовесов в условиях правового режима военного положения в стране – это очень страшно. Потому что кто-то может решить, что он стоит над законом, над Конституцией и над стандартами мира, в котором мы хотим жить. Но если такой соблазн будет реализован на практике, эта политическая группа или человек не будет избран в этой стране в послевоенный или военный период.

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Я сейчас больше всего волнуюсь за то, что парламент должен выполнять одну из передовых ролей. Потому что парламент в истории Украины продемонстрировал, что в самые страшные моменты даже те, кто были на другой стороне, приходят и принимают правильные решения. У нас уже был момент, когда не было президента.

Из самых страшных последних моментов для меня был, когда в 500 метрах от кортежа президента Украины и премьер-министра Греции попала баллистическая ракета. Если есть такая угроза, это означает, что у нас на системном уровне должен быть ответ. Не просто фамилия, а понимание, что парламентская ветвь власти способна выполнять все полномочия. Тогда в России не будет соблазна таргетировать кортеж президента, потому что следствием этого не будет уничтожение украинской государственности.

Является ли Украина еще демократией без выборов? Да. Ведь даже когда общество не хотят слышать – вынуждены. Потому что даже определенные решения Верховной Рады или отступление от тех планов, которые были, свидетельствуют, что голос общества слышат. До того момента, пока общество будет влиять, до тех пор будет демократия в стране.

Эти условия надо сохранять. К сожалению, мы живем в мире, где таких, как мы, становится все меньше и будет меньше. Это означает, что альянсы и коалиции нужно строить на перспективу, потому что без них не будет безопасности ни в Европе, ни в северной части полушария, ни, к сожалению, в Украине.