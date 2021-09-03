Демонстрация готовности России к конфликту, – Литва про учения "Запад-2021"

Через неделю стартуют масштабные российско-белорусские учения "Запад-2021". За проведением военных учений пристально следит Литва. В Вильнюсе утверждают, что это – первый шаг для военной интеграции России и Беларуси.

Об этом рассказали в МИД Литвы. Дипломаты говорят, что Россия намерена продемонстрировать свою боевую готовность в том числе и западным государствам.

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Войска России и Беларуси могут интегрироваться

Мы рассматриваем это регулярное военное событие как серьезную демонстрацию готовности России к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении,

– говорили в МИД.

Не исключают литовцы и того, что после "Запада-2021" войска России и Беларуси начнут интеграцию. Часть сил и техники может уже остаться на белорусской территории и в Западной военном округе России.

Вильнюс требует от Минска предоставить информацию

Вильнюс продолжает требовать от Минска предоставить достаточно информации по "Западу-2021", в частности, Литву интересует размер, цель и сценарий учений.

Между тем Мы готовы к различным шагам России и Беларуси, – Зеленский о военных учениях соседей

Что известно о учения "Запад-2021"