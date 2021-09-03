Демонстрация готовности России к конфликту, – Литва про учения "Запад-2021"
Источник:Укринформ
Через неделю стартуют масштабные российско-белорусские учения "Запад-2021". За проведением военных учений пристально следит Литва. В Вильнюсе утверждают, что это – первый шаг для военной интеграции России и Беларуси.
Об этом рассказали в МИД Литвы. Дипломаты говорят, что Россия намерена продемонстрировать свою боевую готовность в том числе и западным государствам.
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Войска России и Беларуси могут интегрироваться
Мы рассматриваем это регулярное военное событие как серьезную демонстрацию готовности России к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении,
– говорили в МИД.
Не исключают литовцы и того, что после "Запада-2021" войска России и Беларуси начнут интеграцию. Часть сил и техники может уже остаться на белорусской территории и в Западной военном округе России.
Вильнюс требует от Минска предоставить информацию
Вильнюс продолжает требовать от Минска предоставить достаточно информации по "Западу-2021", в частности, Литву интересует размер, цель и сценарий учений.
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Что известно о учения "Запад-2021"
- Начнется обучение 10 сентября.
- В учениях "Запад-2021" примут участие ориентировочно 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе более 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.
- На территории Беларуси будут находиться 12 800 человек, из них 2,5 тысячи – военные, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в частности – ориентировочно 140 танков и до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.