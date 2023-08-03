Министерство обороны Украины поздравило украинцев со Всемирным днем арбуза, который празднуют 3 августа и напомнило о достижениях ВСУ. Даже подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает собрать урожай.
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Украинцы полакомятся арбузами в этом году
До полномасштабного вторжения России на Юге фермеры выращивали 35-40% всего объема бахчевых культур Украины. Площадь посева составила 22,5 тысяч гектаров, из которых удавалось собрать 160 тысяч тонн урожая. Российское вторжение помешало собрать хороший урожай в прошлом году.
В чужом огороде арбуз всегда слаще,
– написали в Минобороны.
Однако в этом году арбузы и дыни посеяли на таких оккупированных территориях, как Нововоронцовская, Новоалександровская, Кочубеевская, Высокопольская, Великоалександровская, Музыковская общины. Оттуда фермерам удастся собрать около 6 тысяч тонн бахчевых.
Поэтому, несмотря на боевые действия на Юге, в частности на Херсонском направлении, украинцы увидят родные арбузы и дыни на полках магазинов.
В конце Минобороны поблагодарило всех воинов, защищающих украинскую государственность. Вспомнило министерство и о фермерах, работающих во время войны и возобновляющих аграрный потенциал Украины.
Ситуация на Южном направлении
- Украинские военные постепенно двигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. В частности, украинцы продвинулись на 10 – 12 километров к основной линии обороны россиян
- Россияне активно укрепляются по всему фронту. В частности, Мариуполь плотно оцеплен "зубами" и блиндажами – оккупанты ожидают наступления ВСУ из Донецкого и Запорожского направлений.
- Во время очередного захвата российских позиций на Юге, россияне оставили своих мертвых сограждан в черных пакетах. Наступление произошло так быстро, что они не успели унести их.