В Украине предлагают ввести еще один государственный праздник – День благодарения
Источник:Верховная Рада Украины
В Украине предлагают ввести новый праздник – День благодарения. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.
Автор законопроекта №9574 – нардеп от партии "Слуга народа" Георгий Мазураш. По его мнению, новый праздник должен поднять благодарность на общенациональный уровень.
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В Украине хотят ввести праздник Дня благодарения
Как отметил Мазураш, праздник должен "поднять благодарность на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".
Соответствующий законопроект зарегистрировали 7 августа этого года. Сам же День благодарения предлагают сделать 22 октября.
По мнению специалистов, праздник может стать новым символом единства и взаимопомощи украинцев и укрепить патриотические чувства населения.
Рада изменила даты празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц
Напомним, что недавно депутаты поддержали перенос даты ряда праздников. В частности, Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц. Цель – отказ от русского наследия.
Дату празднования Рождества перенесли на 25 декабря. День Украинской Государственности – с 28 на 15 июля, когда чтят память величайшего державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.
Кроме того, День защитников и защитниц будет не 14, а 1 октября.
В общей сложности "за" проголосовал 241 народный депутат. "Против" выступили только 2, а еще 65 – не голосовали.
Кстати, 28 июня Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об изменении даты этих 3 праздников. Украинский лидер определил его как безотлагательный.