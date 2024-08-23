Читатели 24 канала празднуют День флага на оккупированных территориях
В Украине 23 августа празднуют День флага. К этому также присоединились и люди, которые живут на временно оккупированных территориях.
Читатели 24 Канала, проживающих на временно оккупированных территориях, показали, как празднуют День Государственного Флага. Они поделились фото с желто-голубым флагом.
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Праздник на оккупированных территориях
Неизвестно, на какой именно части оккупированной территории сделаны эти фото, однако само наличие снимков говорит о том, что там ждут ВСУ и возвращения под контроль Украины.
Украинский флаг на оккупированной территории / Фото, предоставлено 24 Каналу
Это своеобразное проявление протеста и демонстрация, что оккупантам там не совсем не рады.
На оккупированных территориях отмечают День Флага / Фото, предоставлено 24 Каналу
Несмотря на 10 лет оккупации в Донецке остались люди, которые помнят о собственных корнях. Так, 23 августа на День Флага в городе начали появляться сине-желтые граффити.
Партизаны украсили оккупированный город украинскими флагами. Каждый уголок Донецка празднует День Флага.