Читатели 24 канала празднуют День флага на оккупированных территориях

В Украине 23 августа празднуют День флага. К этому также присоединились и люди, которые живут на временно оккупированных территориях.

Читатели 24 Канала, проживающих на временно оккупированных территориях, показали, как празднуют День Государственного Флага. Они поделились фото с желто-голубым флагом.

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Праздник на оккупированных территориях

Неизвестно, на какой именно части оккупированной территории сделаны эти фото, однако само наличие снимков говорит о том, что там ждут ВСУ и возвращения под контроль Украины.



Украинский флаг на оккупированной территории / Фото, предоставлено 24 Каналу

Это своеобразное проявление протеста и демонстрация, что оккупантам там не совсем не рады.

На оккупированных территориях отмечают День Флага / Фото, предоставлено 24 Каналу

Несмотря на 10 лет оккупации в Донецке остались люди, которые помнят о собственных корнях. Так, 23 августа на День Флага в городе начали появляться сине-желтые граффити.

Партизаны украсили оккупированный город украинскими флагами. Каждый уголок Донецка празднует День Флага.