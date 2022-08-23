Украинские партизаны на оккупированных территориях поздравили Украину с Днем флага: красноречивые фото
Источник:Главное управление разведки
Украина 23 августа отмечает День флага. Не забыли о празднике и украинцы на временно оккупированных территориях.
Наши разведчики показали, как партизаны по-своему поздравляют с Днем флага. В оккупации появились соответствующие листовки.
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Под ним мы обрели независимость, под ним и уничтожим рашизм,
– пишут на листовках.
Это звучит уверенно и правдиво. Мы ведь обязательно прогоним врага со всей украинской земли.
Разведка сообщила, что такие листовки появились в Таврическом, Каховке, Новой Каховке, Энергодаре, Токмаке и Бердянске. На них поздравление от "Народного сопротивления Украины!"
Поздравления от партизан / Фото разведки
Поздравления с Днем флага
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил наших граждан с Днем флага. Он отметил его ценности. Мы ведь никогда не признаем чужие цвета на своей земле и в своем небе. Всегда готовы защитить свой сине-желтый флаг.
- Украинские военные, защищающие нашу землю от российского нашествия, также поздравили с праздником. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отметили, что украинский флаг приведет к победе и будет вечно развеваться над независимой и демократической Украиной в пределах ее международно признанных государственных границ.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил украинцев и опубликовал мощное фото с государственным флагом.
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