Украинские партизаны на оккупированных территориях поздравили Украину с Днем флага: красноречивые фото

Украина 23 августа отмечает День флага. Не забыли о празднике и украинцы на временно оккупированных территориях.

Наши разведчики показали, как партизаны по-своему поздравляют с Днем флага. В оккупации появились соответствующие листовки.

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Под ним мы обрели независимость, под ним и уничтожим рашизм,

– пишут на листовках.

Это звучит уверенно и правдиво. Мы ведь обязательно прогоним врага со всей украинской земли.

Разведка сообщила, что такие листовки появились в Таврическом, Каховке, Новой Каховке, Энергодаре, Токмаке и Бердянске. На них поздравление от "Народного сопротивления Украины!"

Поздравления от партизан / Фото разведки

Поздравления с Днем флага

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил наших граждан с Днем флага. Он отметил его ценности. Мы ведь никогда не признаем чужие цвета на своей земле и в своем небе. Всегда готовы защитить свой сине-желтый флаг.

Украинские военные, защищающие нашу землю от российского нашествия, также поздравили с праздником. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отметили, что украинский флаг приведет к победе и будет вечно развеваться над независимой и демократической Украиной в пределах ее международно признанных государственных границ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил украинцев и опубликовал мощное фото с государственным флагом.

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