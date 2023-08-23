Символ свободы по всему миру: возле Европарламента развернули 30-метровый флаг Украины

В День Государственного флага Украины у здания Европарламента развернули 30-метровый сине-желтый флаг. Развернуть флаг пришли украинцы в вышиванках и с национальными символами.

Перед участниками акции выступил также глава Миссии Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Акцию посетила корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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День флага праздновали в Европе

У здания Европарламента развернули огромное знамя Украины длиной 30 метров. Выступивший перед участниками акции Ченцов заявил, что сине-желтый флаг является символом борьбы и несгибаемости.

Сегодня флаг является символом не только украинской борьбы, но и символом несокрушимости и свободы для всех людей доброй воли не только в Евросоюзе, но и во всем мире.

– заявил Ченцов.

В Брюсселе почтили память минутой молчания всех, кто боролся за право поднимать флаг Украины. Украинцы также спели гимн и "Красную калину".

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Ченцов вместе с участниками акции развернули также флаг Ирпеня, который был оккупирован одним из первых в Киевской области после начала полномасштабного вторжения.

Отметим, сегодня вечером все Евроинституции в Брюсселе будут подсвечены цветом украинского флага.

Украинцы возле Европарламента развернули сине-желтый флаг / Фото Софии Назаренко

Как в Украине отмечают День флага