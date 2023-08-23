Символ свободы по всему миру: возле Европарламента развернули 30-метровый флаг Украины
В День Государственного флага Украины у здания Европарламента развернули 30-метровый сине-желтый флаг. Развернуть флаг пришли украинцы в вышиванках и с национальными символами.
Перед участниками акции выступил также глава Миссии Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Акцию посетила корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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День флага праздновали в Европе
У здания Европарламента развернули огромное знамя Украины длиной 30 метров. Выступивший перед участниками акции Ченцов заявил, что сине-желтый флаг является символом борьбы и несгибаемости.
Сегодня флаг является символом не только украинской борьбы, но и символом несокрушимости и свободы для всех людей доброй воли не только в Евросоюзе, но и во всем мире.
– заявил Ченцов.
В Брюсселе почтили память минутой молчания всех, кто боролся за право поднимать флаг Украины. Украинцы также спели гимн и "Красную калину".
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Ченцов вместе с участниками акции развернули также флаг Ирпеня, который был оккупирован одним из первых в Киевской области после начала полномасштабного вторжения.
Отметим, сегодня вечером все Евроинституции в Брюсселе будут подсвечены цветом украинского флага.
Украинцы возле Европарламента развернули сине-желтый флаг / Фото Софии Назаренко
Как в Украине отмечают День флага
- Украинские защитники мощно поздравили украинцев с Днем Государственного флага. Они наметили важность сине-желтого флага и назвали, что для них он символизирует.
- В Киеве торжественно подняли флаг, подписанный бойцами ВСУ, Владимир Зеленский в своей речи подчеркнул что наш флаг является не только символом, но и мощным оберегом для всей нации.
- Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала растрогал сеть чувственным сообщением в день флага. Он акцентировал, что "пока мы живы, над Украиной никогда не поднимется флаг других цветов".
- К поздравлениям присоединился и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил всех защитников и защитниц, которые сохранили украинский флаг в самые сложные времена и приближают тот день, когда желто-голубые цвета развеются над всеми освобожденными украинскими городами и селами.