Перед учасниками акції виступив також очільник Місії України при ЄС Всеволод Ченцов. Акцію відвідала кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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День прапора святкували в Європі
Біля будівлі Європарламенту розгорнули величезний прапор України довжиною 30 метрів. Ченцов, який виступив перед учасниками акції, заявив, що синьо-жовтий стяг є символом боротьби та незламності.
Сьогодні прапор є символом не лише української боротьби, а й символом незламності та свободи для усіх людей доброї волі не тільки в Євросоюзі, а в усьому світі,
– заявив Ченцов.
У Брюсселі вшанували пам'ять хвилиною мовчання усіх, хто боровся за право підіймати прапор України. Українці також заспівали гімн та "Червону калину".
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Ченцов разом з учасниками акції розгорнули також прапор Ірпеня, який був окупований одним із перших на Київщині після початку повномасштабного вторгнення.
Зазначимо, сьогодні ввечері всі Євроінституції у Брюсселі будуть підсвічені кольорами українського прапора.
Українці біля Європарламенту розгорнули синьо-жовтий стяг / Фото Софії Назаренко
Як в Україні відзначають День прапора
- Українські захисники потужно привітали українців з Днем Державного прапора. Вони окреслили важливість синьо-жовтого стяга й назвали, що для них він символізує.
- У Києві урочисто підняли прапор, підписаний бійцями ЗСУ, Володимир Зеленський у своїй промові наголосив, що наш прапор є не лише символом, а й потужним оберегом для усієї нації.
- Начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала розчулив мережу чуттєвим дописом у День прапора. Він акцентував, що "допоки ми живі, над Україною ніколи не підніметься прапор інших кольорів".
- До привітань приєднався і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував усім захисникам та захисницям, які зберегли український прапор у найскладніші часи та наближають той день, коли жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами.