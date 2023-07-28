Вовремя: почему Украине нужен пантеон Героев и где покоятся создатели нашей государственности

Во многих странах мира, в столицах или древних городах, существует собственный пантеон отцов государственности. Преимущественно это храмы, в которых обретают последний покой монархи, как, к примеру, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Это места сакрального значения для каждой нации. Несмотря на тысячелетнюю богатую историю, у Украины такого места нет.

Более того, большинство выдающихся украинских лидеров – князья, гетманы, чиновники и революционные деятели – даже не похоронены в Украине. Где покоятся творцы нашей с вами государственности и возможно ли создать такой пантеон сейчас – читайте в материале 24 Канала.

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Почему нам нужен собственный пантеон героев

Невеста Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло – Алина Михайлова уже инициировала обращение к президенту с просьбой создать Пантеон Героев и сейчас по поручению главы государства идет работа над этим. Однако о том, каким он будет – неизвестно. Этот Пантеон будет посвящен борцам за нашу свободу – воинам, отдавшим свою жизнь в борьбе за свою землю.

Это важно. Однако нам нужен также и пантеон, где можно было бы и поклониться отцам нашей государственности – людям, веками творившим нашу историю. Но, к сожалению, пока не можем этого сделать. Во Франции, Испании, Польше, Великобритании, например, есть такие пантеоны – обычно это храмы, в которых покоятся большинство монархов и правителей. В Украине подобного места нет.

И тому есть несколько причин. Самая первая, как ни странно, – Россия. Поскольку сегодня Украина отмечает День Государственности, дальше мы расскажем о захоронениях самых выдающихся отцов нашей страны и вы сами все поймете.

Где покоятся князья Руси-Украины

Самыми первыми творцами нашего государства, несомненно, являются князья Киевской Руси. Однако знаете ли вы, сколько могил великих князей сейчас в Украине? На самом деле не ноль, но и здесь есть свои нюансы.

Начнем с Олега, которого называют Вещим – первого князя объединенной Руси, который в свое время совершил удачные походы на Константинополь – столицу Византийской империи и заключил важные для молодого государства договоры. Он же был опекуном будущего князя Игоря Рюриковича. По преданиям и летописным данным, князя похоронили на Щекавице, однако саму могилу не найти – она давно потеряна.



Олег показывает маленького Игоря киевским князьям Аскольду и Диру / Радзивилловская летопись

Игорь Рюрикович – основатель великой династии, потомки которой до сих пор являются европейскими монархами. В 945 году, по летописным данным, его казнили древляне. Местом захоронения великого князя считается курган на окраине села Немировка Коростенского района Житомирской области. На кургане установлен крест, а возле него – памятный знак.

Только вот официальные раскопки свидетельствуют, что в кургане нет погребения. Но согласно местным легендам, во время Первой мировой войны могилу Игоря раскопали солдаты и нашли там скелет и средневековый меч. Согласно этим же утверждениям останки похоронили в местной часовне, но достоверность этих событий не доказана.



Игорева могила в Житомирской области / Фото Википедии

Княгиня Ольга – одна из самых влиятельных женщин в мировой истории, занявшая престол после смерти своего мужа Игоря. За время правления она провела налоговую реформу и даже хотела крестить Русь. Ольга была регентом своего маленького сына Святослава, так что когда тот достиг совершеннолетия, отошла от дел.

После смерти тело великой княгини было захоронено в Десятинной церкви после крещения Руси ее внуком Владимиром Великим по его приказу. До этого княгиня покоилась в церкви святого Николая на Аскольдовой могиле. Когда в 1240 году монголы напали на Киев, мощи Ольги спрятали в подземелье храма.В начале XVII века мощи святой княгини были обнаружены во время раскопок, сделанных по инициативе Петра Могилы. Однако синод РПЦ решил перезахоронить княгиню, но место погребения осталось неизвестным, поэтому останки Ольги, вероятно, навсегда потеряны.



Крещение княгини Ольги / Радзивиловская летопись

Святослав – сын Игоря и Ольги, которого прозвали Храбрым. Большую часть времени во время своего княжения он провел в походах. Несмотря на воинственный характер, он всегда был благородным и, как свидетельствуют летописные данные, предупреждал врагов о своем наступлении, присылая им весть с фразой "Иду на вы", то есть "Иду на вас". К сожалению, могилы князя не существует. В 972 году, по летописным данным, его убили печенеги, когда тот возвращался из похода на Константинополь. Это произошло на территории современной Днепропетровщины. По преданию, из черепа князя вождь печенегов сделал чашу. Останки князя навсегда утрачены.

Владимир Великий – креститель Руси, великий князь, не только расширивший территорию Руси, но и значительно усиливший ее авторитет в Европе после принятия христианства как государственной религии. Князя и его жену Анну похоронили в вышеупомянутой Десятинной церкви, построенной правителем. История нахождения останков почти схожа с тем, как нашли захоронение княгини Ольги. Поскольку Владимир Великий канонизирован церковью, его останки считались мощами и хранились в разных храмах столицы. Самой большой реликвией был череп князя. Однако перед началом советско-немецкой войны череп Владимира вывезли в Ленинград, где антрополог Михаил Герасимов якобы должен был реконструировать лицо князя. Но после войны выяснилось, что череп князя исчез. Сейчас лишь часть мощей Владимира Великого хранится в Киево-Печерской Лавре.



Крещение Руси / Картина Петра Андрусива

Похожая участь могла бы и постигнуть останки князя Ярослава Мудрого – правителя, прозванного "тестем Европы", ведь в результате его брачной дипломатии украинки стали королевами европейских государств, а кровь Рюриковичей и сегодня течет в монарших родах Европы. Также князь способствовал развитию образования на Руси и при его правлении был составлен первый сборник законов "Русская правда" или "Правда Ярослава", которая стала не только правовой основой жизни на Руси, но и позже в Великом княжестве Литовском. После смерти Ярослава похоронили в Софийском соборе. За несколько лет до Второй мировой войны череп князя отвезли вышеупомянутому Герасимову, который воспроизвел лицо князя, и останки вернули в 1940 году в саркофаг. И только в 2009 году при очередном открытии саркофага выяснилось, что в гробнице только женские останки – вероятно, Ингигерды – жены Ярослава.



Саркофаг Ярослава Мудрого и Ингигерды в Софийском соборе / "Вечерний Киев"

Дело в том, что при отступлении немецких войск из Киева украинцы понимали, что на место одних оккупантов придут такие же оккупанты и варвары, поэтому останки Ярослава вместе с иконой Николая Мокрого вывезли из Киева. Сейчас обе реликвии находятся в США у украинской диаспоры. Переговоры о перевозке останков князя велись во время Януковича, поэтому результата не было. О перевозке в Киев иконы Николая Мокрого в апреле прошлого года заявил Владимир Зеленский, однако процесс по неизвестным причинам остановился.

Российские историки отрицают тот факт, что женские останки в саркофаге принадлежат Ингигерде. Причина в том, что в стране-террористе, как это мы часто наблюдаем, фальсифицируют события. Русские утверждают, что Ингигерда при живом муже переехала в Новгород и постриглась в монахини и умерла в монастыре. РПЦ канонизировала ее как святую Анну Новгородскую. Но вот останки в Киеве разбивают эти версии.

Владимира Мономаха – одного из последних правителей объединенной Руси и автора легендарного "Наставления детям", по одной из версий, похоронили с почестями в Софийском Соборе. Однако останки князя не сохранились и где они – неизвестно.

Следует отметить, что в истории Руси было сотни правителей, ведь существовали удельные, то есть отдельные княжества, в которых княжили разные ветви Рюриковичей. Поэтому логично, что сейчас мы должны иметь сотни княжеских захоронений в Киеве, Переяславе, Чернигове, Луцке, на Львовщине и т.д. Однако во времена СССР большинство захоронений исчезли – советские экспедиции при обнаружении останков князей, вывозили их в Россию, где они находятся до сих пор. И выходит патовая ситуация – поклониться своим предкам и отцам государственности сейчас украинцы не могут. Не делают этого и те, кто заявляет о себе как о потомке Руси – останки хранятся в неизвестных секретных местах.

Историк Александр Алферов в комментарии 24 Каналу отметил, что отношение русских к останкам наших князей ярко свидетельствует о том, что Россия к Руси не имеет никакого отношения.

Многие останки наших правителей на уровне казацкой старшины, на уровне наших князей времен Руси просто складывались в коробки и ставились в отделах археологии и там они находили свое место без всякого уважения, без человечного отношения к ним. И это действительно ответ на вопрос, кто же есть Русь. Там в России, когда эти коробки провозили к ним, не то, что никакого определенного пиетета не было, это просто был материал для исследования. И это совершенно отражает ту страницу, что когда Россия называет себя Русью, они на самом деле не чувствуют эту Русь, и им безразличны останки правителей чужого для них государства,

– подчеркнул историк.

Где могилы украинских королей

Несмотря на распространенное убеждение, что первым украинским королем был Даниил Романович, первым, кто получил корону от Папы Римского, стал внук Ярослава Мудрого. Ярополк Изяславич. Хотя тогда на Руси активно продолжались междоусобные войны за власть, поэтому, несмотря на коронацию в Риме, Ярополк был королем только номинально, не имея реальной власти. И все же факт остается фактом. В результате междоусобных войн короля близ Звенигорода убили. Ярополка похоронили в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Но могила короля фактически потеряна и не в последнюю очередь из-за того, что советские власти разрушили святыню в 1937 году.



Христос коронует Ярополка / Миниатюра из Трирского псалтыря

Вторым королем, получившим корону от Папы, стал Даниил Галицкий – легендарный правитель, который сперва годами пытался вернуть отцовский престол, захваченный галицкими боярами, а затем все усилия прилагал к формированию антимонгольской коалиции. Пышная коронация состоялась в 1253 году в Дорогочине. Даниил хоть и не первый украинский король, но точно является первым сувереном с реальной властью. Кроме того, монарх вошел в историю как основатель Львова – города, названного в честь его сына. После смерти в 1264 году Даниила Романовича похоронили в церкви Святой Богородицы в Хелме (Холме) – сейчас это территория Польши, а тогда это была королевская столица. Несмотря на все усилия современников найти могилу, пока гробницу короля Руси так и не нашли.



Церковь Святой Богородицы в Холме / Фото Википедии

Ни один из сыновей Даниила Романовича не имел королевского титула, каждый из них правил частью королевства отца. А королевский титул носил внук Даниила Юрий І Львович. Он объединил все земли королевства и способствовал основанию православной галицкой митрополии. Годы его правления ознаменовали стабильность и процветание в королевстве, однако жизнь самого короля окутана тайнами – историки до сих пор спорят о том, когда умер монарх, а о его захоронении сведений практически нет.



Печать Юрия І Львовича

Могилы выдающихся казаков и гетманов

Украинская монархия на протяжении XIII – XIV веков пришла в упадок, а на территории земель Великого княжества Литовского, а позже Речи Посполитой, возникло и развивалось казачество.

Первой выдающейся фигурой казацких времен является Дмитрий "Байда" Вишневецкий – волынский магнат, построивший крепость на острове Хортица – прототип казацкой Сечи, что дало толчок к превращению казачества из группы людей, бежавших от порабощения, в мощную военно-политическую организацию. Могилы выдающегося казака нет, ведь его в 1563 году казнили в Стамбуле по приказу султана Селима II – сына Роксоланы.



Дмитрий "Байда" Вишневецкий / Потрет XVIII века

Еще одной выдающейся фигурой казацких времен является Петр Конашевич-Сагайдачный – гетман, известный выдающимися победами. В частности, в 1618 году гетман с войском совершил поход на Москву. Несмотря на то, что казаки не захватили вражескую столицу, после рейда в город Калуга московитам не оставалось ничего, кроме как начать переговоры с Посполитой. Кроме того, Сагайдачный отличился и в Хотинской битве против османских войск, там же он получил ранение. Гетман также был крупным меценатом и спонсировал строительство церквей. Похоронили его на территории современной Киево-Могилянской академии, однако могила потеряна. Поэтому в память о гетмане там установили символический крест.



Табличка на условной могли Сагайдачного в Киеве / Фото "Герои Украины"

Богдан Хмельницкий – незаурядная и противоречивая личность в украинской истории. В 1648 году под его руководством началась Национально-освободительная война, результатом которой стало создание Гетманщины. Хмельницкому удалось восстановить украинскую государственность, которая была потеряна почти на 3 века после упадка Руси. Однако в 1654 гетман с казаками принял участие в Переяславском совете и подписал Мартовские статьи с Московским царством. Россияне еще во времена СССР называли это событие "воссоединением Украины и России", а в 1954 году со всем размахом отмечали 300-летие этих событий. Именно поэтому фигура Хмельницкого в этом контексте воспринимается не столь однозначно. Однако, без сомнения, гетман внес огромный вклад в создание украинской государственности.

Умер Богдан Хмельницкий в 1657 году в Чигирине и, вероятно, похоронен в Ильинской церкви в Субботове. Почему возможно? Потому что могила гетмана в результате поисков не найдена. По одной из версий, ее разграбили, потому и останков гетмана не найти.



Ильинская церковь в Субботове / Фото Gazeta.ua

После смерти Хмельницкого гетманскую булаву получил Иван Выговский. Несмотря на только двухлетнее правление, Выговский отметился незаурядным достижением. Гетман решил, что следовало бы заключить союз с поляками, чтобы противодействовать московитам. Ему фактически удалось добиться того, чтобы превратить Речь Посполитую из союза двух государств в союз трех – Польши, Литвы и Русского княжества. В результате соглашений с Речью Посполитой московиты решили пойти на казаков войной и понесли сокрушительное поражение под Конотопом. Однако из-за недовольства политикой Выговского в отношении союза с поляками, против которых воевал Хмельницкий, гетман сложил булаву. Через 5 лет после этих событий он попытался вернуть булаву и был соорганизатором антипольского восстания, из-за чего был казнен. Точное место захоронения неизвестно. Вероятно, сначала гетмана похоронили в Юсиптицком монастыре Львовской области. Однако где сейчас могила Выговского – неизвестно.



Битва под Конотопом / Картина Артура Орленова

О Петре Дорошенко можно было бы написать целый отдельный материал. В период Руины, когда Украина была поделена на Правобережную и Левобережную, гетману постоянно приходилось бороться с внешними и внутренними врагами. На время Дорошенко удалось объединить оба берега Днепра под своей булавой. Однако в ходе всех перипетий ему пришлось отречься от власти. В последние годы жизни гетман провел в селе Ярополче под Москвой, где и умер и был похоронен на местном кладбище. Там он покоится до сих пор. В Украине неоднократно выражали желание вернуть останки гетмана, но безуспешно. Сейчас же на фоне полномасштабной войны очень маловероятно перезахоронение Дорошенко в Украине.



Могила Петра Дорошенко в Подмосковье / Фото Live Journal

Иван Мазепа также достоин отдельного материала – великий украинский политик, который является настоящим триггером для россиян. Сейчас украинцев страна-террорист называет "бандеровцами", в период между Первой и Второй мировыми войнами московиты использовали слово "петлюровцы", однако до того всех украинцев, которые не столько проявляли националистические взгляды, сколько просто любили свою землю, язык, культуру, называли именно "мазепинцами".

Мазепа некоторое время был близким товарищем московского царя Петра I, позже провозгласившего себя императором. Некоторые историки считают, что последний получил власть благодаря поддержке гетмана. Однако Мазепа ставил государственные интересы выше и видел, что союз с московитами только подавляет украинскую государственность. Поэтому во время Северной войны между Московией и Швецией Мазепа с частью казачества перешел на сторону шведов. Кульминацией этой истории стала Полтавская битва, в которой, к сожалению, победили московиты. Петр I приказал полностью уничтожить казацкую столицу Батурин – московские войска разрушили город и убили всех его жителей, устроив там резню. Также была разрушена Запорожская Сечь, а московская церковь наложила на Мазепу анафему, до сих пор соблюдаемую РПЦ и ее сателлитом УПЦ МП, но Вселенский патриархат признал ее недействительной. Следует заметить интересный факт – Мазепа был не только государственным деятелем, но и меценатом, при поддержке которого построили десятки церквей. Многие из них сейчас находятся в руках УПЦ МП, проклинающей Мазепу.

Гетман после поражения в Полтавской битве бежал в Молдавское княжество, где вскоре умер и был похоронен в городе Бендеры. Впоследствии мародеры разграбили могилу Мазепы, но казаки позже перезахоронили его останки, но где неизвестно.



Памятный знак в Варнице (Молдова) / Фото "Зеркало недели"

Преемником Ивана Мазепы стал Филипп Орлик – легендарный автор первой украинской Конституции. Он считается гетманом в изгнании, но стоит отметить, что всю свою жизнь Орлик положил на поиск союзников для освобождения Украины, более того, в 1712 году предпринял попытку освобождения Правобережья, дойдя до Белой Церкви. Однако, к сожалению, успеха добиться не удалось. Филипп Орлик пытался снова отправиться в поход, но все попытки не дали результата. Умер гетман в румынском городе Яссы. Его похоронили в местном храме, на месте которого позже построили новый собор, поэтому для поиска могилы гетмана нужно организовывать экспедиции.



Кафедральный собор города Яссы / Фото Википедии

Кирилл Разумовский – последний гетман казацкого периода, пытавшийся восстановить славные времена Хмельницкого и Мазепы. Однако в 1764 году указом Екатерины II должность гетмана была отменена, вместо этого Разумовскому пообещали государственное обеспечение и имения. Последние 9 лет своей жизни последний гетман провел в Батурине – казацкой столице. Согласно завещанию Разумовского, он был похоронен в построенной им же Воскресенской церкви. Позже могилу разграбили, но останки остались.

Где похоронены главные украинские революционеры

После того, как Российская империя уничтожила Гетманщину и последнюю Запорожскую Сечь, украинская государственность исчезла на более полутора веков. Однако все изменилось во время Первой мировой войны. Тогда империи терпели крах и одной из первых стала Российская. Заключенные народы воспользовались этим и на протяжении 1917 – 1918 годов на карте мира появились Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Беларусь, Украина и другие государства.

В марте 1917 года в Киеве был основан Украинский центральный совет – главный законодательный орган УНР. Его главой избрали выдающегося историка Михаила Грушевского, который был на этом посту более года. Как политика Грушевского часто критиковали современники, выступавшие за независимость Украины, потому что Грушевский был автономистом – то есть выступал за автономию УНР в составе России. Однако наступление большевистских войск привело к принятию IV Универсала, провозглашавшего независимость.

После переворота Павла Скоропадского Грушевский покинул Киев и несколько лет прожил в эмиграции. Позже вернулся в оккупированную большевиками Украину и работал как ученый. Умер Грушевский в 1934 году в Ставропольском крае из-за заражения крови после операции. Любопытно, что операцию ему проводил местный врач, не являвшийся хирургом. Похоронили Михаила Грушевского на Байковом кладбище в Киеве.



Могила Михаила Грушевского на Байковом кладбище / Фото Википедии

29 апреля в результате переворота УНР прекратила существование, на свет появилось Украинское государство во главе с гетманом Павлом Скоропадским – офицером российской армии и потомком 4 украинских гетманов казацкого времени. Из-за непопулярности УЦР гетманский переворот как таковой не встретил сопротивления.

Скоропадский стремился не только восстановить казачество, но и пытался внедрить ряд реформ, но, к сожалению, они так же не получили популярность среди населения. Кроме того, гетман опирался на поддержку Центральных государств, что помогало ему больше полугода удерживать стабильность в государстве даже на фоне внутренних противостояний. Однако 11 ноября 1918 года Первая мировая война завершилась поражением Центральных государств, поэтому Скоропадский потерял поддержку и тогда началось противостояние с УНР, в котором гетман потерпел поражение. После отречения от власти Скоропадский эмигрировал и умер в Германии. Сейчас Павел Скоропадский покоится в Обестдорфе.



Могила Павла Скоропадского в Обестдорфе / Фото Википедии

После свержения гетманата была восстановлена УНР, а во главе ее встала Директория. Один из ее руководителей – Симон Петлюра – так же как Мазепа стал триггером для россиян. Петлюра возглавил борьбу против большевиков и белогвардейцев, а также заключил союз с Польшей, целью которого стала борьба с россиянами для восстановления УНР в ее границах. Правда, соглашение с Польшей привело к расколу среди украинцев, поскольку Петлюра в обмен на помощь согласился признать оккупацию ЗУНР. В итоге Польша, несмотря на договоренность с Директорией, заключила мирный договор с большевиками. Последними попытками восстановить независимость стали зимние походы. Второй зимний поход историки часто называют актом отчаяния, поскольку с самого начала он был обречен на поражение. После его завершения украинская борьба прекратилась, а большевики оккупировали Украину.

После поражения Украинской революции Петлюра также эмигрировал. С 1924 года жил в Париже – через 2 года там его убил Самуил Шварцраб, объяснявший свои мотивы якобы местью за еврейские погромы, хотя по другой версии это был заказ советских спецслужб. Однако из-за советской фальсификации и обвинения в сторону Петлюры в антисемитизме убийцу оправдали. Похоронили Петлюру во французской столице.



Могила Симона Петлюры в Париже / Фото "Дивись.Інфо"

Во время Украинской революции Западно-Украинскую Народную Республику возглавлял Евгений Петрушевич, который во время войны с Польшей был провозглашен диктатором. Несмотря на то, что у нас часто слово диктатор имеет негативные ассоциации, это не о Петрушевиче. Часто его называли мягким диктатором. Однако из-за сначала оккупации ЗУНР Польшей, а затем и поражения освободительной борьбы после Второго зимнего похода, Петрушевичу пришлось так же эмигрировать. В конце жизни поселился в Берлине, где умер в 1940 году. Евгений Петрушевич – один из немногих украинских создателей государственности, перезахороненный в Украине – в 2002 году его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове в часовне, рядом с захоронениями сечевых стрельцов. Теперь же у могилы Петрушевича покоятся погибшие герои российско-украинской войны.



Могила Евгения Петрушевича во Львове / Фото ЛГС

Евгений Коновалец – еще одна незаурядная личность в освободительной борьбе украинцев – командир Сечевых Стрельцов, полковник армии УНР, основатель и первый руководитель Организации украинских националистов. Всю свою жизнь он посвятил борьбе за украинскую свободу, даже в то время, когда приходилось бороться с противниками со всех сторон. В то же время Коновалец был противником Второго зимнего похода армии УНР, а после поражения революции эмигрировал в Нидерланды. Там на него было немало покушений, а в 1929 году генерал КГБ Павел Судоплатов передал Коновальцу замаскированную под коробку конфет взрывчатку, которая якобы была "подарком от друзей". В результате взрыва Коновалец погиб. Похоронили его в Роттердаме.



Могила Евгения Коновальца в Роттердаме / Фото "Укринформ"

В период между Первой и Второй мировыми войнами Украина предприняла еще одну попытку восстановления государственности и произошло это на Закарпатье, которое тогда было частью Чехословакии. Поскольку в Мюнхене европейские лидеры согласовали раздел Чехословакии, то Подкарпатская Русь (Закарпатье) была под угрозой венгерской экспансии. Первыми Будапешт захватил Мукачево и Ужгород. 15 марта 1939 года была провозглашена независимость Карпатской Украины под руководством Августина Волошина. Страна просуществовала считанные часы, потому что Венгрия продолжила захват. После этого он эмигрировал в Прагу, где в 1945 году его задержали советские спецслужбы по обвинениям в "национализме и враждебном отношении к советской власти" и вывезли в Москву, где он умер в тюрьме. Место захоронения неизвестно. На кладбище в Праге ему установили символическую могилу.



Символическая могила Августина Волошина в Праге / Фото Википедии

Во время борьбы с венграми в обороне Карпатской Украины принимал участие Роман Шухевич, впоследствии ставший главнокомандующим Украинской повстанческой армии, которая не только вела борьбу во времена Второй мировой войны, но и продолжала давать отпор советским войскам после ее завершения. Борьба под руководством Шухевича продолжалась еще 5 лет после победы над нацизмом, но в марте 1950 года его убили советские агенты.

Похоронили Романа Шухевича на Лычаковском кладбище во Львове.



Могила Романа Шухевича во Львове / Фото Википедии

Степан Бандера – один из лидеров ОУН и теоретиков украинского национализма. В июне 1941 года Бандера вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского Государства, после чего его задержали нацисты и заключили в концлагерь Заксенхаузен. Из-за радикальных методов борьбы фигура Бандеры неоднозначна и противоречива, в частности его отрицательно воспринимают в России и Польше. Последняя потому, что Бандера с сообщниками радикально боролся против польских властей на территории Запада Украины, который был в составе Польши в межвоенный период.

В 1959 году по приказу КГБ в Мюнхене советский агент Богдан Сташинский убил Степана Бандеру. Лидера националистов похоронили в Мюнхене. Могила Бандеры не раз страдала от рук вандалов, но вместе с тем туда часто наведываются украинцы.



Могила Степана Бандеры в Мюнхене / Фото Википедии

Возможно ли создать пантеон отцов государственности и почему это "вовремя"

Украина будет праздновать 32-ю годовщину восстановления независимости, однако за эти годы наше государство до сих пор не решило глобальную историческую проблему. Ожидалось, что на момент восстановления независимости у нас не было пантеона государственников, поскольку наша страна в разное время была под властью соседних империй и стран. Однако за более 30 лет Украина так и не решилась исправить эту ошибку и создать пантеон отцов государственности.

Останки большинства великих князей Руси утрачены, однако мы точно знаем, где искать остатки Ярослава Мудрого. Историк Александр Алферов в комментарии 24 Каналу заметил, что Россия постоянно пытается забрать останки великого князя себе. В то же время, со стороны Украины инициатив не так много. Известно, что украинская делегация ездила в США на переговоры по поводу останков Ярослава Мудрого, однако тогда диаспора отказалась возвращать останки князя из-за пророссийской власти. Тогда страной руководил беглый экс-президент. В 2019 году Алферов формировал группу историков для того, чтобы поехать на переговоры в США для возвращения останков князя, однако работа тогда остановилась.

Но есть и более чувствительный вопрос – как мы увидели выше, большинство выдающихся государственных деятелей прошлого века умерли в эмиграции и сейчас похоронены за границей. Речь идет как о Петлюре, Скоропадском, Коновальце и Бандере, так и о других выдающихся украинцах, которые были вынуждены бежать из-под советской оккупации. Вопрос о перезахоронении периодически возникает в информационном пространстве, особенно после того, как в Киеве перезахоронили поэта Александра Олеся и его супругу, которые до этого были захоронены в Праге.

Историк Александр Алферов считает, что тот факт, что Украина до сих пор не перезахоронила тела выдающихся деятелей – позор для нашей страны. Можно по пальцам руки пересчитать, кого за почти 32 года перезахоронили в Украине.

Перезахоронение выдающихся деятелей украинской истории, а мы должны сказать, что основных столпов нашей независимости, нашего государства не так много, упорядочение могил и создание общего пантеона, который бы говорил о тысячелетней истории нашего государства на уровне этого сакрального пантеона, это дело государственников. К сожалению, с существованием государства не прибавилось у нас государственников. И эти коррупционные скандалы, постоянно присутствующие в нашей истории, они никуда не исчезают. Не исчезают политические кризисы, не исчезают какие-то нездоровые конкуренции между ветвями власти. Это все приводит к тому, что история целого народа брошена на произвол судьбы, а популяризация нашей истории через создание пантеонов еще была необходимостью в 1991 году,

– подчеркнул историк.

Алферов убежден, что одной из причин российско-украинской войны также является низкое национальное сознание украинцев. Еще в 2014 году одни называли действия России войной, а другие – конфликтом. Истории Украины, к сожалению, не уделяли должного внимания.

Создание пантеонов – как государственных деятелей, так и героев-защитников – это огромный вклад в национальное сознание украинцев. Создание таких сакральных мест будет популяризировать нашу историю, ведь они будут полностью проникнуты ею – величественной историей Руси и казачества и героической борьбой в прошлом и в наше время. На фоне борьбы не только за нашу землю, но и за нашу идентичность, мы должны помнить свою историю, которая не только трагическая, но и величественная, ведь наша государственность существует уже более тысячи лет.