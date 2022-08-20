День "хлопка" в Крыму продолжается: в Черноморском районе – взрывы, также работала вражеская ПВО

"Хлопок" в Крыму 20 августа продолжается. В этот раз взрывы прогремели в Черноморском районе.

Рефат Чубаров – глава Меджлиса крымскотатарского народа – отреагировал на очередную порцию "хлопка" в Крыму. Он отметил, что "хлопки" прозвучали в Черноморском.

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росСМИ сообщили, что в Оленевке (Черноморский район) и в локации мыса Тарханкут сработало ПВО.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Одесскую область россияне неоднократно обстреливали системами, которые размещали на Тарханкуте.

россияне убегают от "хлопка"

Сезон "хлопка" в Крыму заставил россиян бежать из временно оккупированного Крыма. Захватчики выставляют на продажу квартиры в Симферополе, Ялте, Севастополе и Саках. Жилье продают фактически по дешевке.

Кроме того, на трассе из Севастополя в Ялту зафиксировали масштабную пробку.

Тем временем хакеры взломали телевидение в Крыму и включили обращение президента Владимира Зеленского. Также по местному телевидению показали кадры, отснятые в Крыму еще до оккупации полуострова. На видео звучала песня "Україна – це ти".

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