Не забывайте об обязанностях: Сырский в День Конституции обратился к украинцам с призывом

Главком ВСУ Александр Сырский в День Конституции Украины, 28 июня, поздравил украинцев. Генерал сказал, что прежде всего поздравляет защитников и защитниц, которые защищают независимость, государственный суверенитет, неприкосновенность наших границ.

Главнокомандующий отметил, что 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины. Он напомнил, что статья 65 Конституции устанавливает, что Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

Смотрите также Сегодня, 28 июня, отмечается День Конституции Украины: как она была принята

Что сказал Сырский в День Конституции

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинцы – свободолюбивый народ. И, пожалуй, ни один народ в мире так жертвенно не борется за собственную свободу и собственные права.

Генерал сказал, что стоит помнить: Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на каждого гражданина Украины обязанности. В частности, 65 статья Конституции Украины особенно символична и важна сейчас, во время полномасштабной российской агрессии.

Уважая права – должны не забывать об обязанностях. Никто, кроме нас, не защитит Украину! Поэтому призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны!

– сказал Александр Сырский.

Он добавил, что верит – мы победим. Ведь в единстве наша сила.

Кстати, Владимир Зеленский в День Конституции заявил, что каждый день сопротивления украинцев – это борьба за суверенные территории и суверенные права. По его словам, путь в Европу и свободы – не только географический, но и мировоззренческий. Что еще сказал президент Украины, читайте по ссылке.