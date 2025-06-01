Защищаем каждую статью: бойцы поздравили с Днем Конституции искренним роликом
- В Украине 28 июня отмечают День Конституции, и бойцы 5 ОШБр поздравили украинцев с праздником, подчеркнув важность Конституции как фундамента государства.
- Защитники отметили, что принципы свободы, достоинства и независимости защищаются оружием, и заверили в защите каждой статьи Конституции и каждого метра страны.
В Украине ежегодно 28 июня отмечают День Конституции. Защитники из 5 ОШБр поздравили украинцев с праздником, вспомнив некоторые статьи.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 5 отдельную штурмовую Киевскую бригаду.
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День Конституции Украины
Защитники подчеркнули, что Конституция – это фундамент нашего государства. В День Конституции были заложены принципы свободы, достоинства и независимости.
Сегодня эти принципы защищаются не только словами, а оружием. Бойцы 5 штурмовой бригады стоят на передовой, чтобы каждый пункт Основного Закона имел силу и ценность в каждом уголке украинской земли,
– отметили защитники.
Поздравление с Днем Конституции от бойцов 5 ОШБр: смотрите видео
Военнослужащие вспомнили о статьях Конституции и заверили, что защищают каждую из них и каждый метр нашей страны.
"С Днем Конституции, Украина. Вместе – к победе", – подытожили защитники.