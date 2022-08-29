"День настал": МАГАТЭ направляется на ЗАЭС, – Гросси

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетит Запорожскую АЭС уже в ближайшие дни. Делегация уже в пути.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Миссия запланировала визит, чтобы оценить ситуацию на станции.

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МАГАТЭ уже едет на ЗАЭС

Настал день, миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи Запорожской АЭС уже в пути. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая состоится на этой неделе,

– отметил Гросси.

Он добавил, что необходимо защитить безопасность украинского крупнейшего ядерного объекта в Европе.

Какая ситуация на ЗАЭС

Ситуация на станции сложная. россияне продолжают периодически обстреливать территорию – повреждено оборудование станции, ведь оккупанты мешали потушить пожар на ЗАЭС. Обстрелы ведутся локализовано, с коротким промежутком между выстрелом и взрывом.

До этого МАГАТЭ запланировала визит на Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию на станции. Команда МАГАТЭ может также доставить на АЭС запасные части и другие важные материалы.

На Запорожской АЭС наемники из ЧВК "вагнер" обустроили тюрьму. Там они держат и пытают волонтеров, местных предпринимателей и обычных жителей. вагнеровцы выливают "узникам" под ноги раствор хлора в закрытой камере. Их пытают электрическим током, душат целлофановыми пакетами и т.д.

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