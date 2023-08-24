Зеленский ответил, будет ли еще один День Независимости во время войны

В Украине День Независимости. Накануне президент ответил, придется ли еще раз отмечать этот большой праздник в условиях войны.

У украинцев нет другого выхода, поэтому продолжают бороться за свою свободу и независимость. Об этом на пресс-конференции 23 августа заявил глава государства, передает 24 Канал.

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Мы боремся за свое

Президент отметил, что у украинцев нет другого выбора, кроме как бороться и отстаивать свои территории. Глава государства хотел бы, чтобы в ходе деоккупации Украина теряла меньше своих людей и отстаивала свою землю дипломатией.

У нас просто нет другого выхода, потому что мы боремся за свое, а у нас его немного – у нас одна страна. Поэтому я не могу сказать, будет ли у нас третий День Независимости во время войны,

– подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, что День Независимости является важным государственным праздником. В то же время, всем следует помнить, что оно дается тяжело.

"Это важный день, это государственный праздник, это самый важный день – это День Независимости. И тот, кто сейчас в оккупации должен знать это и помнить, что неважно кто и в какой форме ходит в Крыму, если для тебя это важный день, если ты веришь, что вернется Украина, то, пожалуйста, тоже борись", – подчеркнул глава государства.

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Обратите внимание! Президент рассказал, что украинские защитники продвигаются сразу по нескольким направлениям фронта. Наши воины продолжают идти вперед. Главная причина замедления контрнаступления – минные поля.

Однако, подчеркнул президент, самая главная тенденция – это постоянное движение вперед, понемногу, но в правильном направлении.