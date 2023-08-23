Контрнаступление Украины происходит медленно, но упорно и беспрестанно. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

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ВСУ идут вперед

Украинские воины постепенно – метр за метром – освобождают нашу территорию от российской оккупации. Глава государства подчеркнул, что перед ВСУ стоит непростая задача. Движение вперед дается очень тяжело. Потому что россияне тоже не спали, готовились – создали минные поля. Именно сильное минирование, по словам Зеленского, главная причина замедленного движения контрнаступления.

В то же время президент заявил и об успехе украинской армии, указав на хорошую тенденцию.

Мы идем вперед… Самая главная тенденция – это постоянное движение вперед. Понемногу, но в правильном направлении,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что военные ему ежедневно докладывают о развитии контрнаступления – неспешное, но уверенное движение вперед.

Контрнаступление Украины продолжается