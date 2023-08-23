Контрнаступ України відбувається повільно, але наполегливо і невпинно. Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

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ЗСУ йдуть вперед

Українські воїни поступово – метр за метром – звільняють нашу територію від російської окупації. Глава держави наголосив, що перед ЗСУ стоїть непросте завдання. Рух вперед дається дуже важко. Бо росіяни також не спали, готувалися – створили мінні поля. Саме, сильне мінування, за словами Зеленського, головна причина уповільненого руху контрнаступу.

Водночас президент заявив і про успіх української армії, вказавши на хорошу тенденцію.

Ми йдемо вперед… Найголовніша тенденція – це постійний рух вперед. Потроху, але у правильному напрямку,

– підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що військові йому щодня доповідають про розвиток контрнаступу – неспішний, але впевнений рух уперед.

Контрнаступ України триває