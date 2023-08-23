Контрнаступ України відбувається повільно, але наполегливо і невпинно. Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.
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ЗСУ йдуть вперед
Українські воїни поступово – метр за метром – звільняють нашу територію від російської окупації. Глава держави наголосив, що перед ЗСУ стоїть непросте завдання. Рух вперед дається дуже важко. Бо росіяни також не спали, готувалися – створили мінні поля. Саме, сильне мінування, за словами Зеленського, головна причина уповільненого руху контрнаступу.
Водночас президент заявив і про успіх української армії, вказавши на хорошу тенденцію.
Ми йдемо вперед… Найголовніша тенденція – це постійний рух вперед. Потроху, але у правильному напрямку,
– підкреслив Зеленський.
Він зазначив, що військові йому щодня доповідають про розвиток контрнаступу – неспішний, але впевнений рух уперед.
Контрнаступ України триває
- Станом на 23 серпня ЗСУ мають успіх на Запоріжжі. Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки наші військові мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Крім того, Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмута.
- 22 серпня українські зайшли до села Роботине, що на Мелітопольському напрямку, після двох місяців боїв прорвавши багатоешелоновану лінію оборони окупантів. Роботине – перший опорний пункт перед звільненням Мелітополя. Деокупацію цього села називають одним із ключових завдань для ЗСУ під час наступу на Півдні.
- Тим часом ситуація на Лиманському та Куп'янському напрямках залишається дуже складною. Куп'янськ потерпає від серйозних обстрілів. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, росіяни намагаються відволікти наші сили від успішного наступу на Бахмутському напрямку.
- Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що український контрнаступ не зайшов у глухий кут, він динамічний. За його словами, хоч контрнаступ відбувається й не блискавично, українці демонструють здатність звільняти свою територію на методичній основі.