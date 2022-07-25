Несмотря на войну: Зеленский ответил, будет ли отмечать Украина День Независимости

Вскоре Украина 31 раз отметит главный государственный праздник – День Независимости. А при полномасштабном вторжении нужно уделять особое внимание важным страницам создания нашего государства.

Такое мнение высказал 25 июля президент Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его выступление после переговоров с президентом Гватемалы Алехандро Джамматте Файа. На этой встрече они договорились о безвизе между нашими государствами.

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Мы должны помнить историю несокрушимости

Глава государства отметил, что запланирована программа мероприятий на 24 августа. Однако сейчас информацию о них не разглашают из соображений безопасности.

Мы приняли очень важное стратегическое решение. Больше никакие даты, никаких известных людей, каждый пустяк истории Украины мы никогда не отдадим. Как государственность, так и обширную историю великого народа. Несмотря на то, что война, мы будем точно отмечать все важные даты. Наш народ несокрушим, потому что его история несокрушимости тысячелетняя,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что не всегда празднование будет громким. Ведь государство не может себе это позволить, когда все деньги уходят на фронт. "Но эти даты обязательно будут в нашем календаре. В нашей памяти, для наших детей", – подчеркнул президент. Также отметил, что нам пора заканчивать жить с российскими нарративами, которые придумала москва – "кто от кого начал свое существование".

Общение президентов Украины и Гватемалы со СМИ: смотрите видео

Заметьте обращение Владимира Зеленского за 25 июля: смотрите видео